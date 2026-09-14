한샘, 저상형 키즈 매트리스 '밸런스키즈' 2종 출시…키즈 가구 라인업 강화

AI 핵심 요약beta
- 한샘이 14일 첫 분리수면용 밸런스키즈 2종을 출시했다.
- 투인원은 성장기 체중 변화에 맞춰 경도를 바꿔 쓴다.
- 솔리드는 초저상형으로 낙상 방지와 안전성 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'투인원'·'솔리드' 2종으로 선택 폭 넓혀
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 첫 분리수면을 시작하는 아이의 안전과 성장 단계별 체형 변화를 고려한 저상형 키즈 매트리스 '밸런스키즈' 2종을 출시했다고 14일 밝혔다.
저출산 기조 속에서도 자녀 한 명에게 아낌없이 투자하는 VIB(Very Important Baby) 소비 트렌드가 확산됨에 따라, 한샘은 자녀의 안전과 건강을 보장하는 신규 키즈 매트리스 라인을 새롭게 선보였다.
이번 신제품은 수면 환경과 사용 목적에 따라 '밸런스키즈 투인원'과 '밸런스키즈 솔리드' 중 선택할 수 있다.
20cm 높이의 '밸런스키즈 투인원'은 성장 단계별 체중 변화에 대응할 수 있도록 양면 경도를 달리한 모델이다. 상하부 형태가 다른 자체 개발 양면형 스프링을 탑재해, 체중 14kg 이하 영유아기에는 호흡을 확보해 주는 단단한 서포트존(HARD)을, 체중이 늘어나는 성장기에는 체압을 고르게 분산하는 부드러운 컴포트존(MEDIUM)을 위로 오게 뒤집어 사용할 수 있다.
16cm 초저상형으로 제작된 '밸런스키즈 솔리드'는 일반 매트리스 높이의 절반 수준으로, 침대 가드의 낙상 방지 효과를 극대화해 아이 혼자서도 안전하게 오르내릴 수 있는 첫 분리수면 전용 제품이다.
두 제품 모두 한샘이 직접 설계·개발한 '멀티텐션 스프링'을 적용했다. 상단은 부드럽게 감싸고 하단은 탄탄하게 받쳐주는 2중 구조로 제작돼, 아이와 부모가 함께 누워도 체형에 맞는 지지력을 제공한다. 가장자리가 쉽게 꺼지지 않도록 '폼케이스 공법'을 더했으며, 핵심 부품인 스프링에 대해서는 15년 무상보증을 제공한다.
또한 100% 국내 공정 생산과 함께 라돈 등 방사성 물질 안전성 검사, 오코텍스(OEKO-TEX) 1등급 인증 원사 사용 등 60여 가지 안전 테스트를 통과해 안심하고 사용할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com