삼성디스플레이, 세계 첫 2K·165Hz 스마트폰 OLED 개발

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 14일 2K·165Hz OLED를 개발했다.
- 이 패널은 이달 출시하는 iQOO 16에 탑재된다.
- 전력은 30% 줄이고 최대 밝기 2800니트다.
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최대 밝기 2800니트…22나노 DDIC·LEAD 기술 적용
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성디스플레이가 세계 최초로 2K 해상도와 165Hz 주사율을 동시에 구현한 스마트폰용 OLED를 개발했다. 신제품은 비보의 프리미엄 브랜드 아이쿠가 이달 출시하는 게이밍 스마트폰 'iQOO 16'에 탑재된다.
삼성디스플레이는 6.9형 크기의 신제품 OLED를 iQOO 16에 공급한다고 14일 밝혔다. 기존 고사양 게이밍 스마트폰 OLED가 1.5K 해상도와 165Hz 주사율을 구현한 것과 달리 해상도를 2K로 높이면서도 화면 소비전력은 약 30% 낮췄다. 고휘도 모드 기준 최대 밝기는 2800니트다.
삼성디스플레이는 2K 해상도에서 165Hz 주사율을 안정적으로 구현하기 위해 픽셀 신호 배선 두께를 기존보다 10% 늘려 저항을 낮추고 픽셀 충전 속도를 높였다. 디스플레이 구동칩에는 기존 28나노미터보다 미세한 22나노 공정을 적용해 연산 소비전력을 30% 줄였다.
최신 유기재료와 무편광판 OLED 기술 'LEAD'도 적용했다. 삼성디스플레이는 이를 통해 소비전력을 낮추면서 밝기를 높였으며 AI 기반 화질 최적화 기술로 휘도와 색 균일성도 개선했다고 설명했다.
이호중 삼성디스플레이 상품기획팀장 부사장은 "고해상도·고주사율과 높은 밝기, 전력 효율을 동시에 구현하기 위해 OLED 기술력을 집약했다"며 "프리미엄 스마트폰 시장에서 기술 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com