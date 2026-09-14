LG전자, 사우디에 중동 첫 B2B AI홈 쇼룸 오픈

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 14일 리야드에 B2B AI홈 체험공간을 열었다.
- 씽큐 온으로 가전·공조·전력·보안을 통합 제어한다.
- 사우디 스마트홈 시장 공략을 제다·담맘으로 넓힌다.
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사우디 스마트홈 시장 2030년 87억달러…제다·담맘으로 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 사우디아라비아 리야드에 중동 지역 최초의 B2B 전용 AI홈 체험공간을 열고 현지 건설·부동산 시장 공략을 확대한다. 가전뿐 아니라 공조와 에너지 관리, 보안까지 하나로 묶은 통합 AI홈 솔루션을 앞세워 글로벌 사우스 B2B 사업을 키운다는 전략이다.
LG전자는 최근 리야드 브랜드샵에 거실·주방·침실·욕실 등 현지 프리미엄 주거공간을 구현한 AI홈 체험공간을 공식 개관했다고 14일 밝혔다. AI홈 허브 '씽큐 온'을 중심으로 빌트인 가전과 다양한 IoT 기기를 연결하고 생성형 AI 기반 음성 명령으로 공간을 제어할 수 있도록 했다.
슈나이더 일렉트릭, 아사 아블로이 등과 협력해 가전부터 공조, 전력 관리, 보안까지 아우르는 건물 관리 턴키 솔루션도 선보인다. 현지 부동산 개발업체와 호스피탈리티 사업자 등 B2B 고객을 주요 대상으로 삼는다.
사우디 스마트홈 시장은 빠르게 성장하고 있다. 그랜드뷰호라이즌에 따르면 시장 규모는 2024년 약 20억달러에서 2030년 약 87억달러로 커져 연평균 27% 이상 성장할 전망이다.
LG전자는 리야드 체험공간을 중동 지역 B2B 쇼룸으로 활용하고 연내 제다와 담맘 등 주요 도시로 고객 접점을 확대할 계획이다. 김성재 LG전자 HS해외영업그룹장 전무는 "중동에서 맞춤형 솔루션을 앞세워 현지 인프라 건설 사업의 신뢰받는 B2B 파트너로 자리매김할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com