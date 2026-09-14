건보공단, 대사증후군 앱 가입 이벤트…상품권 '지급'

AI 핵심 요약beta
- 건보공단이 14일 대사증후군 위험군 대상 신규 가입 이벤트를 시작했다.
- 9월 한 달간 앱 가입자 중 300명을 추첨해 상품권을 지급한다.
- 대사증후군 건강관리 서비스는 24주 맞춤 정보와 생활기록을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당첨자, 10월 14일 '발표'
"조기 발견해 습관 중요"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 대사증후군 위험요인을 보유한 국민을 대상으로 모바일 앱 '대사증후군 건강관리 서비스' 신규 가입 이벤트가 실시된다.
국민건강보험공단은 9월 한 달동안 '대사증후군' 위험요인이 있는 국민을 대상으로 모바일 앱 '대사증후군 건강관리 서비스' 신규 가입 이벤트를 실시한다고 14일 설명했다.
대사증후군은 복부비만, 높은 혈압, 높은 혈당, 높은 중성지방, 낮은 고밀도 콜레스테롤 등 여러 건강위험 요인이 복합적으로 나타나는 상태다. 뚜렷한 증상이 없어 방치하기 쉽지만 당뇨병과 심뇌혈관질환 등의 발생 위험을 높일 수 있어 지속적인 관리가 필요하다.
'대사증후군 건강관리 서비스'는 개인의 검진결과를 확인하고 24주동안 맞춤형 건강정보와 오늘의 목표 등을 제공해 지속적인 건강관리를 지원하는 서비스다. 가입자는 식사·운동·체중·혈압 등을 기록하여 자신의 생활습관을 스스로 점검할 수 있고 식습관·스트레스 평가와 알코올·니코틴 의존 정도 확인 등을 통해 자신의 건강상태를 스스로 관리할 수 있다.
건보공단은 국민이 건강한 생활 습관을 실천할 수 있도록 지원하기 위해 국가건강검진 결과 대사증후군 위험 요인 중 한 가지 이상에 해당하는 사람을 대상으로 '대사증후군 건강관리 서비스'를 제공하고 있다.
참여를 원하는 국민은 이달 내 건보공단 모바일 앱에서 해당 서비스에 신규 가입하면 이벤트에 참여 할 수 있다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 300명에게 상품권을 지급하며 당첨자는 오는 10월 14일에 발표한다. 자세한 참여방법은 건보공단 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
건보공단 관계자는 "대사증후군은 조기에 발견해 생활습관을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다"며 "검진 결과를 확인하고 건강관리 프로그램을 활용해 일상 속에서 건강한 생활습관을 실천하길 바란다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com