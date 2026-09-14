러셀 부천학원, 2027 윈터스쿨 모집 시작

AI 핵심 요약beta
- 러셀 부천학원이 예비 중3~고3 윈터스쿨을 모집했다.
- 학년별 수준에 맞춰 겨울방학 학습 전략을 제시했다.
- 2027년 1월 1일 순차 개강하며 사전예약 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
입시 전문 담임선생님의 맞춤 케어와 자기주도학습 시스템 구축
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 겨울방학은 지난 학년 학습 내용을 점검하고 다음 학년 학습 방향을 준비하는 시기다. 학년에 따라 학습 과제와 입시 준비 과정이 달라지는 만큼, 현재 학습 수준을 파악해 다음 학년을 고려한 학습 전략 수립이 중요하다.
러셀 부천학원이 예비 중3부터 고3을 대상으로 학년별 수준별 맞춤 커리큘럼을 구성한 '2027 윈터스쿨'을 모집한다고 밝혔다.
예비 중3에게 겨울방학은 중학교 과정을 마무리하고 고등학교 학습을 준비하는 전환점이다. 중학교 주요 개념 중 부족한 부분을 확인하고, 고등학교 학습량과 난도 증가에 대비할 필요가 있다. 새로운 학년을 앞두고 학습 계획 수립과 일정한 학습 습관 형성도 과제다.
예비 고1은 학교 변경에 따른 학습 환경 및 평가 방식 변화에 적응해야 한다. 고등학교 입학과 동시에 학습량이 늘어나므로 학습 습관을 점검하고 고등학교 학습에 필요한 기본기를 갖춰야 한다.
예비 고2부터는 학습 전략 설계 시 입시를 고려해야 한다. 과목별 성취 수준을 객관적으로 파악하고 선택 과목과 학습 방향을 구체적으로 살펴야 한다.
예비 고3은 수능과 대학별 전형 일정을 고려해 학습 우선순위를 정하고 취약 영역을 보완해야 한다. 겨울방학 학습은 단순히 학습량 증가보다 현재 위치 점검과 다음 학년 목표 구체화에 의미가 있다.
러셀 부천학원의 겨울방학 프로그램인 '2027 윈터스쿨'은 예비 중3부터 예비 고3까지 현장 강의와 자기주도학습을 병행하는 방식으로 진행된다. 메가스터디 온라인 강사진의 현장 강의를 포함한 수준별 맞춤 수업을 통해 부족한 과목을 집중 학습하며 다음 학년을 대비할 수 있다. 입시 전문 담임선생님과의 진로 상담 및 학습 컨설팅을 통해 지속적인 관리가 제공된다.
러셀 부천학원은 청라, 논현, 범박·옥길, 시흥 지역을 중심으로 셔틀버스를 운영한다.
러셀 부천학원 관계자는 "2026학년도 입시에서의·치·한·수·약 합격생 32명, SKY 합격생 31명을 배출했다"며 "2027학년도 대비 윈터스쿨은 2027년 1월 1일부터 순차적으로 개강하며, 현재 사전예약이 진행 중이고 모집 인원과 프로그램에 따라 조기 마감될 수 있다"고 전했다.
whitss@newspim.com