LG CNS, 인도네시아 차세대 조세행정시스템 '코어택스' 구축

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 11일 인도네시아 국세청 감사패를 받았다.
- 코어택스 구축·안정화와 기술 지원 성과를 인정받았다.
- AI 자동화·데이터 분석 고도화도 추진한다.
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상반기 세수 24.6% 증가…업무 자동화·데이터 분석 논의
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG CNS가 인도네시아 차세대 조세행정시스템 '코어택스' 구축과 안정화 성과를 인정받아 현지 국세청으로부터 감사패를 받았다. 시스템 안착에 이어 인공지능(AI)을 활용한 업무 자동화와 데이터 분석 등 추가 고도화도 추진한다.
LG CNS는 지난 11일(현지시간) 인도네시아 자카르타 국세청에서 열린 전달식에서 코어택스 구축과 지속적인 기술·운영 지원 공로로 감사패를 수상했다고 14일 밝혔다. 코어택스는 납세자 등록부터 신고·납부·환급·세무조사·징수까지 분산됐던 세무 업무를 하나의 플랫폼으로 통합한 인도네시아 정부의 핵심 디지털 전환 사업이다.
LG CNS는 오스트리아 IT기업 퀄리소프트와 컨소시엄을 구성해 2024년 12월 구축을 완료하고 올해 3월까지 운영 안정화를 지원했다. 4월부터는 데이터베이스 등 핵심 인프라 유지보수를 맡아 기술 지원을 이어가고 있다.
인도네시아 재무부와 국세청에 따르면 올해 상반기 조세 수입은 1035조7000억루피아로 전년 동기보다 약 24.6% 증가했다. 국세청은 경제활동 회복과 함께 코어택스를 통한 조세행정 강화와 납세 순응도 향상이 세수 증가를 뒷받침했다고 설명했다.
LG CNS는 향후 코어택스에 AI 기반 업무 자동화와 데이터 분석 기능을 접목하는 고도화 사업도 국세청과 논의한다. 김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장 부사장은 "축적된 디지털 전환 역량과 AI 기술을 바탕으로 인도네시아 디지털 정부 혁신에 기여할 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com