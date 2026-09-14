아크릴, 우즈벡 정부와 헬스케어 AX·AI 데이터센터 협력 논의

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SHIF 공식 초청 국제컨퍼런스 참가…'소버린 헬스케어 AX' 제시

디지털기술부와 데이터센터 투자 인센티브·구축 방안 협의

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능 전환(AX) 인프라 전문기업 아크릴이 우즈베키스탄 국가건강보험기금(SHIF)의 공식 초청을 계기로 현지 정부기관들과 국가 단위 헬스케어 AX와 인공지능(AI) 데이터센터 구축 협력을 추진한다.

아크릴은 박외진 대표가 우즈베키스탄 국가건강보험 국제컨퍼런스에서 '소버린 헬스케어 AX' 비전을 발표하고 SHIF와 디지털기술부(MDT) 등과 관련 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이번 국제컨퍼런스는 우즈베키스탄 보건부와 SHIF 주최로 지난 10~11일 타슈켄트에서 열렸다. 우즈베키스탄 주요 정부기관과 세계보건기구(WHO), 세계은행, 아시아개발은행(ADB), 국제노동기구(ILO), 주요국 건강보험 관련 기관 등이 참석했다.



박 대표는 지난 11일 제6세션 '보건의료 재정 및 전략적 구매의 디지털화'에서 '소버린 헬스케어 AX: GPU 인프라에서 파운데이션 모델, AI 운영까지(Sovereign Healthcare AX: From GPU Infrastructure to Foundation Models and AI Operations)'를 주제로 발표했다.

아크릴은 발표에서 국가가 자국 보건의료 데이터와 AI 활용의 주도권을 확보하는 '소버린 헬스케어 AX' 구상과 이를 구현하기 위한 통합 실행 체계를 소개했다.

[사진=아크릴]

해당 세션에는 ADB와 인도 국가보건청(NHA), 우즈인포컴(UZINFOCOM), ILO 등이 참여했다. 아크릴에 따르면 회사는 해당 세션에 참여한 유일한 민간 AI 기업으로 발표했으며 이후 '전략적 구매를 위한 디지털 인프라'를 주제로 한 패널 토론에도 참여했다.

아크릴은 행사 기간 SHIF와 국가 건강보험 분야의 AI 적용 및 기술 협력 가능성을 논의했다. 회사에 따르면 SHIF는 아크릴 초청 과정에서 공동 이니셔티브와 기술 협력 의사를 전달했다.



우즈베키스탄 디지털기술부와는 AI 데이터센터 구축 방안을 논의했다. 디지털기술부는 카라칼팍스탄을 중심으로 한 데이터센터·AI 투자 인센티브 관련 자료를 공유하고 사업 구조에 따라 우즈베키스탄 다른 지역에도 동일한 인센티브를 적용할 수 있다고 설명했다고 회사 측은 전했다.

아크릴은 향후 헬스케어 AX와 AI 인프라를 결합한 국가 단위 협력 모델을 구체화할 계획이다. 구체적인 사업 범위는 SHIF와 디지털기술부 등 현지 정부·관련 기관과 후속 협의를 거쳐 확정할 예정이다.

회사는 우즈베키스탄에서 진행한 기존 사업을 기반으로 현지 협력 범위를 확대한다는 방침이다.

아크릴은 앞서 우즈베키스탄 국영 IT 기업 우즈인포컴과 헬스케어 AI 기술·플랫폼·인프라 공동 개발 및 운영을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

2023년에는 200병상 규모 제4병원의 의료정보시스템(HIS)을 구축했고 2024년에는 카라칼팍스탄 모자보건 의료 IT 환경 조사 및 개선방안 수립 사업을 수행했다.

한국 정부도 오는 16일부터 17일까지 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 에너지·핵심광물을 비롯해 AI와 보건의료 분야의 협력을 확대하고 있다. 아크릴은 이 같은 정부 간 협력 움직임이 향후 우즈베키스탄 사업 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

박외진 아크릴 대표는 "인공지능은 만드는 것보다 실제 산업과 공공 현장에서 안정적으로 운영하고 지속적으로 고도화하는 것이 더 어렵다"며 "아크릴은 GPU 인프라부터 파운데이션 모델, AI 운영까지 전 과정을 아우르는 체계를 갖추고 있다"고 말했다.

이어 "한국의 건강보험 디지털화 경험과 아크릴의 AI 기술을 결합해 우즈베키스탄과 중앙아시아의 헬스케어 AX 분야에서 협력을 확대하고 국가 단위 AX 사업을 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

아크릴은 의료 특화 AI '아름.H(ALLM.H)'와 AI 기반 전자의무기록(EMR) 플랫폼 '나디아-앤(NADIA-ANE)'을 보유하고 있다. GPU 인프라부터 모델·에이전트 운영까지 아우르는 AX 솔루션을 공급하고 있으며 삼성서울병원, 분당서울대학교병원, 서울대학교병원 등과 AI 관련 협력을 진행하고 있다. 바이오 파운데이션 모델 분야로도 사업 영역을 확대하고 있다.

dconnect@newspim.com