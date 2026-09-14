온브릭스, 추석 과일 선물세트 100여 종 출시

AI 핵심 요약beta
- 온브릭스가 14일 사과·배 등 100여종 선물세트를 출시했다.
- 추석 앞두고 최대 30% 할인과 3만7000원 쿠폰팩을 제공했다.
- 선물하기·여러 곳 배송 지원하고 누적 350만개를 팔았다.
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'역대급 혜택' 최대 30% 할인 및 최대 37,000원 쿠폰팩 증정
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 온브릭스가 사과, 배 등 명절 대표 과일부터 샤인머스켓, 애플망고, 멜론까지 100여 종의 선물세트를 출시했다. 시그니처 라인인 '로열그린 에디션'과 곶감 세트, 과일바구니 등을 마련했으며, 자사몰 내 '가격대별 추천' 및 '상황별 가이드'를 통해 선물 선택을 돕는다.
온브릭스는 추석을 앞두고 최대 30% 할인과 특별 쿠폰팩을 제공한다. 선물세트 전 품목에 할인 혜택을 적용하며, 자사몰 회원에게는 총 3만 7,000원 상당의 명절 쿠폰팩을 증정한다.
배송 편의 기능도 지원한다. 상대방의 연락처만 알면 주소를 몰라도 선물을 보낼 수 있는 '선물하기' 기능과 한 번의 결제로 여러 주소지에 각각 배송하는 '여러 곳 배송', 원하는 수령일을 선택하는 '지정일 배송'을 제공한다. 온브릭스 측은 누적 99.9%의 지정일 배송 률을 바탕으로 안정적인 배송을 보장한다고 설명했다.
온브릭스는 현재까지 누적 350만 개 이상의 과일 선물세트를 판매했다. 또한 '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 과일 부문 대상을 수상했다.
whitss@newspim.com