NH투자증권, 광명시 농가서 일손돕기 봉사

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 지난 12일 광명시 가지 농가서 봉사했다.
- 배광수 사장과 임직원 30여명이 순지르기를 도왔다.
- 2016년부터 농촌 지원 활동을 이어가고 있다.
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하안동 가지 농가서 잎 정리 작업 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 지난 12일 경기도 광명시 소재 가지 재배 농가를 찾아 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행했다고 14일 밝혔다.
이번 봉사활동은 농가 지원 프로그램인 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐다.
이날 배광수 NH투자증권 사장과 WM사업부 임직원 30여명은 광명시 하안동 가지 농가를 방문해 가지 상품성 향상을 위한 잎 정리 작업인 순지르기 등을 지원했다.
NH투자증권은 고령화 등으로 일손 확보에 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 2016년부터 '함께하는 마을' 프로젝트를 운영하고 있다.
전사 차원의 농촌 일손돕기를 비롯해 농산물 직거래 장터 운영과 마을 숙원사업 지원 등 농촌 지원 활동도 진행하고 있다.
배광수 NH투자증권 사장은 "농협그룹의 일원으로서 농업과 농촌의 지속가능한 발전에 기여해야 하는 역할이 있다"며 "앞으로도 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 도움이 될 수 있도록 도농 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com