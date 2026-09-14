김승환 아모레 대표 "새 성장축은 더마뷰티·클리니컬 스킨·헤어케어"

AI 핵심 요약beta
- 김승환 아모레퍼시픽 대표이사는 11일 인베스터 데이에서 신성장축을 제시했다.
- 더마뷰티·클리니컬 스킨케어·헤어케어를 글로벌 확장해 2035년 매출 15조원을 노린다.
- 에스트라·일리윤·아이오페와 헤어케어로 BY30 목표도 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = "기존 주력 브랜드의 성장을 가속하고 더마뷰티·클리니컬 스킨케어·헤어케어를 새로운 글로벌 성장축으로 키워 나가겠다."
김승환 아모레퍼시픽 대표이사가 11일 서울 용산 본사에서 열린 '2026 인베스터 데이'에서 이같이 밝히며 더마뷰티·클리니컬 스킨케어·헤어케어의 글로벌 확장을 통해 그룹 2035년 매출 15조원 목표 달성에 속도를 내겠다고 강조했다.
김 대표는 "아모레퍼시픽은 지난 수년간 브랜드 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 재편, 글로벌 시장 다변화, 채널 혁신을 통해 성장 브랜드를 발굴하고 글로벌로 확장하는 역량을 쌓아 왔다"고 말했다. 이어 "브랜드 가치와 기술력, 품질이라는 본질적 핵심 경쟁력을 더욱 공고히 하고 소셜미디어·이커머스·AI가 이끄는 고객과 시장의 변화에 민첩하게 대응할 것"이라며 "이를 통해 글로벌 시장에서 지속가능한 성장을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
이날 행사에서는 에스트라·일리윤·아이오페 브랜드와 려, 미쟝센 등 헤어케어 브랜드의 글로벌 성장 전략, BY27 경영 목표와 실행 전략이 함께 발표됐다.
더마뷰티 부문에서는 에스트라와 일리윤을 중심으로 BY30(2029.7~2030.6) 매출 1조원을 달성하겠다는 목표를 제시했다. 에스트라는 최근 3년간 36개국에 진출했으며 지난해 글로벌 매출이 4배 이상 성장했다. 아이오페는 미국 세포라 입점을 발판으로 내년 상반기 유럽에 진출해 2035년 매출 5000억원 규모 브랜드로 육성한다는 계획이다.
헤어케어 부문은 려, 미쟝센, 라보에이치 등 멀티브랜드 포트폴리오를 기반으로 BY30 매출 1조원, 글로벌 매출 비중 60% 이상을 목표로 제시했다.
아모레퍼시픽은 이를 바탕으로 BY27(2026.7~2027.6) 매출 10% 성장과 영업이익률 11% 이상 달성 목표도 내놨다.
fineview@newspim.com