개혁신당, 비대위원장에 이기인 사무총장..."워밍업 없이 쇄신 착수 가능"

"조응천, 훌륭한 분이나 조속한 정상화에 이기인이 더 적합 판단"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 개혁신당이 14일 비상대책위원장(비대위원장)으로 이기인 사무총장을 선임했다. 임기는 이날부터 이준석 전 대표의 잔여 임기인 내년 7월 27일까지다.

천하람 개혁신당 당대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자간담회를 열고 "당헌 제87조에 따라 개혁신당 비대위원장으로 이기인 사무총장을 선임한다"며 이같이 밝혔다.

이기인 개혁신당 비대위원장. [사진 = 뉴스핌DB]

천 권한대행은 "이 위원장은 개혁신당 창당준비위원장, 수석최고위원, 사무총장 등을 역임하며 개혁신당 내부 상황, 당무 등에 대해 누구보다 정확하게 파악하고 있다"며 "준비기간이나 파악기간 없이 조속하게 당 정상화와 쇄신 작업에 착수할 수 있는 준비된 비대위원장"이라고 평가했다.

이어 "당원들과 주요 당 구성원들의 신임도 높아서 당 쇄신 작업을 강력하고 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대한다"며 "개혁신당의 미래에 관한 여러 억측이 있는 현 상황에서 개혁신당의 중심과 방향성을 확고히 잡아줄 것으로 믿는다"고 부연했다.

당초 비대위원장 유력 후보로 거론된 조응천 전 의원에 대해서는 "훌륭하신 분이지만 당원들이 비대위 설치를 90%가 넘는 압도적인 찬성으로 결정해 주신 것은 아무래도 당을 조속하게 정상화했으면 좋겠다는 것을 최대 목표로 삼았기 때문"며 "별도의 워밍업 없이 바로 당 쇄신에 착수할 수 있는 이 위원장이 더 적합하다고 판단했다"고 설명했다.

또 외부 인사를 영입하는 방안을 검토했던 것과 관련해서는 "거대 양당의 경우 비대위원장이 메시지를 내주시고 큰 틀의 방향성 제안만 해주셔도 충분하다. 실제로 그렇게 많이들 해왔다"며 "그러나 개혁신당의 상황은 다르다"고 말했다.

그는 "당 내부 상황을 긴밀하게 소통하고 또 실무적으로 그립을 잡고 가면서 해결해야 하는 부분들이 많이 있다"며 "개혁신당의 특수성을 봤을 때 지금으로서는 당 내부 상황에 대한 정확한 인지와 파악이 되어 있는 인물이 오히려 더 적합하지 않나 이런 판단을 했다"고 설명했다.

천 권한대행은 "이 위원장이 당의 쇄신을 통해 국민들의 사랑과 지지를 받는 전화위복의 계기로 만들어주길 간절히 바란다"며 "저도 저의 자리에서 낮고 겸손한 자세로 당을 정상화하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com