LG전자 "본업이 버텼다"…3Q 영업익 7818억·13.5% 증가

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 7일 3분기 매출 23조8270억원, 영업익 7818억원을 냈다.
- 생활가전·전장 성장과 TV 수익성 개선이 실적 증가를 이끌었다.
- 3분기 누적 매출 71조원, 영업이익 4조원을 처음 넘겼다.
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3분기 누적 영업익 4조 돌파…AI 냉각·로봇 투자 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자의 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 증가했다. 생활가전과 전장 사업이 실적을 받친 가운데 TV 사업 수익성도 개선됐다는 설명이다.
LG전자는 7일 올해 3분기 연결기준 잠정 매출액이 23조8270억원, 영업이익이 7818억원으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 8.9%, 영업이익은 13.5% 증가했다.
매출은 생활가전과 전장 등 주력 사업의 성장과 글로벌 사우스 지역 판매 확대, 기업간거래(B2B) 사업 성장 등에 힘입어 늘었다.
수익성도 개선됐다. 생활가전과 전장 사업이 각각 B2C와 B2B 영역에서 견조한 수익성을 유지했고, TV 사업도 전년 동기 대비 수익성이 개선됐다. 매출 증가에 따른 영업 레버리지와 원가 절감 효과가 물류비와 재료비, 고정비 상승 부담을 일부 상쇄했다.
생활가전 사업은 프리미엄과 중저가 시장을 동시에 공략하는 투트랙 전략과 가전 구독, 온라인, B2B 판매 확대가 성장에 기여했다. 제조와 물류 효율화 등을 통해 수익성도 유지했다.
미디어엔터테인먼트 사업은 올레드 등 프리미엄 TV 판매 확대와 신흥시장 중심의 매출 증가에 힘입어 흑자 기조를 이어갔다. webOS 플랫폼 사업도 성장세를 지속했다.
전장 사업은 기존 수주잔고가 매출로 전환되며 안정적인 성장세를 이어갔다. 차량용 인포테인먼트 사업의 프리미엄 제품 비중 확대도 수익성 개선에 영향을 미쳤다.
냉난방공조 사업은 해외시장 판매 확대에 힘입어 전년 동기와 비슷한 수준의 매출을 기록했다. 다만 신규 생산능력 확보와 신사업 인력 충원 등 투자 영향으로 수익성은 소폭 감소했다.
올해 3분기 누적 매출은 71조3807억원으로 전년 동기 대비 9.2% 증가했다. 누적 영업이익은 4조346억원으로 55.9% 늘었다. 3분기 누적 기준 매출 70조원과 영업이익 4조원을 동시에 넘어선 것은 처음이다.
LG전자는 가전과 전장 등 기존 사업에서 확보한 수익을 AI 데이터센터 냉각솔루션과 로보틱스 등 신사업 투자에 활용하고 있다. AI 데이터센터 냉각 수요에 대응해 국내외 생산거점을 확대하고 있으며, 서울 양재에는 로봇 데이터팩토리, 경남 창원에는 로봇 핵심 부품인 액추에이터 양산 인프라를 구축하고 있다.
LG전자는 이달 말 실적설명회를 열고 3분기 순이익과 사업본부별 세부 실적을 발표할 예정이다.
mkyo@newspim.com