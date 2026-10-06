LG전자, 르노 첫 상용 SDV에 통합 제어 솔루션 공급

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고성능 컴퓨터·중앙 집중형 소프트웨어 구조 SDV

계기판·인포테인먼트 시스템 중앙 집중식 제어



[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 유럽의 첫번째 상용 소프트웨어중심차량(SDV)에 통합 제어 솔루션을 적용한다. TV, 가전, 모바일 등으 통해 쌓아온 기술 역량을 바탕으로 SDV 맞춤 솔루션을 개발했다.

LG전자는 유럽 첫 상용 SDV인 르노그룹 '뉴 트래픽 이테크 일렉트릭(New Traffic E-Tech Electric)'에 차세대 통합 콕핏 솔루션을 공급한다고 6일 밝혔다. 계기판과 인터포테인먼트 시스템을 통합 제어하는 솔루션이다.

LG전자가 유럽 첫 상용 SDV인 르노그룹 '뉴 트래픽 이테크 일렉트릭'에 계기판과 인포테인먼트 시스템을 통합 제어하는 콕핏 솔루션을 공급한다. [사진=LG전자]

기존 차량이 콕핏·주행보조·파워트레인 등 기능별로 수십 개의 전자제어유닛(ECU)을 개별 작동시켰다면, SDV는 고성능 컴퓨터와 중앙 집중형 소프트웨어 구조로 차량을 통합 제어한다. 무선 소프트웨어 업데이트를 거쳐 인공지능(AI) 기반 첨단 기능 등을 지속적으로 업그레이드할 수 있다.

LG전자가 제공하는 솔루션은 직관적이고 통일된 UX·UI로 다양한 정보를 유기적으로 보여줘 시인성을 높였다. 완성차 업체 입장에서도 부품 단순화와 설계 최적화를 통해 생산 원가를 낮출 수 있다.

LG전자는 TV·가전·모바일 사업에서 축적한 제조와 UX·UI 역량을 바탕으로 차량용 계기판과 인포테인먼트 분야의 핵심 파트너로 인정받아왔다. 르노그룹과는 2014년, 2017년, 2020년 우수 공급사 선정에 이어 2021년 안드로이드 기반 차량용 인포테인먼트 시스템 공동 개발까지 장기간 협력해왔다. 개별 시스템 영역에서 검증된 기술력을 바탕으로 SDV 맞춤형 통합 콕핏 솔루션을 성공적으로 개발했다.

LG전자는 르노그룹뿐만 아니라 북미, 아시아 등 글로벌 주요 완성차 업체들과 협력을 확대하며 빠르게 성장하고 있는 SDV 전장 시장에서 신뢰받는 공급사로 자리매김한다는 계획이다.

은석현 LG전자 VS사업본부장 사장은 "르노그룹을 비롯한 글로벌 완성차 업체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 모빌리티 산업이 SDV로 전환하는 데 필요한 핵심 기술과 솔루션을 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 강조했다.

raul1649@newspim.com