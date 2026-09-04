LG전자, IFA 2026서 AI홈 생태계 공개…'씽큐 클로' 첫선

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씽큐 온·씽큐 클로로 집안 제품·서비스 연결

핏앤맥스·올레드·고효율 가전 등 150여개 제품 전시"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에서 인공지능(AI) 가전과 AI홈 허브, AI홈 플랫폼을 아우르는 확장된 AI홈 생태계를 선보인다. 자율형 AI 에이전트 '씽큐 클로(ThinQ Claw)'를 처음 공개하고 생활가전과 TV, 냉난방공조(HVAC), 에너지 설비까지 연결하는 차세대 AI홈 경험을 제시한다.

LG전자는 4일(현지시간)부터 닷새간 독일 베를린에서 열리는 IFA 2026에 참가해 약 3745㎡ 규모의 전시 공간에서 '당신에게 맞춘 혁신(Innovation in tune with you)'을 주제로 150여개 제품을 전시한다.

IFA 2026 관람객들의 눈길을 사로잡은 LG전자 전시관. [사진=LG전자 제공]

전시 핵심은 AI홈 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ ON)'과 AI홈 플랫폼 'LG 씽큐'를 중심으로 구현한 AI홈이다. 거실과 주방, 침실, 욕실 등 실제 생활 공간을 꾸며 AI가 이용자의 생활 패턴과 공간을 이해하고 필요한 기능을 제공하는 모습을 체험할 수 있도록 했다.

LG전자는 이곳에서 씽큐에 자율형 AI 에이전트 기능을 강화한 '씽큐 클로'를 처음 공개한다. 씽큐 클로는 씽큐 온에 탑재돼 이용자와 대화하며 생활 패턴과 상황을 파악하고 필요한 기능을 먼저 제안하거나 실행한다. 채팅을 통한 원격 가전 제어뿐 아니라 웹 검색과 캘린더 등 외부 서비스와도 연동된다.

IFA 2026 관람객들의 눈길을 사로잡은 LG전자 전시관. [사진=LG전자 제공]

LG전자가 2024년 인수한 스마트홈 플랫폼 기업 앳홈(Athom)의 '호미(Homey)'를 활용한 홈 에너지 관리 시스템(HEMS)도 선보인다. AI 가전과 HVAC, 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등을 연결해 집 안 전체의 에너지 흐름을 통합 관리한다.

유럽 시장을 겨냥한 생활가전도 대거 전시한다. 공간 효율성과 고성능·고효율을 결합한 '핏 앤 맥스(Fit & Max)' 제품군을 기존 냉장고에서 세탁기와 건조기, 식기세척기 등으로 확대해 처음 한자리에서 공개한다. 'AI 센스클린', 'AI 세탁·건조', 'AI 프레쉬', 'AI 세이빙 모드' 등 AI 기반 기능도 적용했다.

고효율 가전 경쟁력도 강조한다. 유럽 최고 에너지 등급인 A등급 기준 대비 세탁기는 에너지 사용량을 70%, 냉장고는 35%, 식기세척기는 30% 추가 절감했다. 올해 말 출시 예정인 신규 건조기 역시 최고 A등급을 확보했다.

IFA 2026 관람객들의 눈길을 사로잡은 LG전자 전시관. [사진=LG전자 제공]

TV와 모니터 신제품도 선보인다. 전시장 중앙에는 83형 무선 월페이퍼 TV 'LG 시그니처 올레드 W'를 중심으로 미디어 갤러리를 꾸몄으며, 2026년형 'LG 올레드 에보 AI'와 '마이크로 RGB 에보' 등을 전시한다. FHD 해상도와 1000헤르츠(㎐) 초고주사율을 지원하는 울트라기어 게이밍 모니터와 '스탠바이미 2 맥스', 홈 오디오 시스템 '사운드 스위트'도 공개한다.

전시장 입구에는 홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'가 등장하는 초대형 키네틱 LED 구조물 'LG AI 오케스트라'를 마련했다. 가전과 TV, 공조제품 등이 하나로 연결돼 가사 노동을 줄이는 '제로 레이버 홈(Zero Labor Home)'의 미래상을 표현했다.

IFA 2026 관람객들의 눈길을 사로잡은 LG전자 전시관. [사진=LG전자 제공]

LG전자는 전체 전시 부스의 약 46%를 비즈니스 파트너 전용 상담 공간으로 구성해 유럽 현지 유통업체와 다세대 주택 건설사 등 B2B 고객 공략에도 나선다. 상업공간의 가전과 HVAC, 에너지 설비를 통합 관리하는 'LG 씽큐 프로(ThinQ Pro)'도 함께 선보인다.

백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "AI가전, AI홈 허브, AI홈 플랫폼 등 보다 편리해지고 확장된 AI홈 생태계로 글로벌 프리미엄 가전 시장에서의 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com