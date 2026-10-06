李 대통령 "치킨값 점검" 일주일 만에…공정위, 3사 담합 조사 착수

bhc·BBQ·교촌 본사 현장조사

업계 "생닭값만으론 가격 못 내려"

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 국내 주요 치킨 3사인 bhc·BBQ·교촌치킨이 이재명 대통령의 치킨 가격 점검 발언 일주일 만에 공정거래위원회의 가격 담합 조사 대상에 올랐다. 생닭 가격이 큰 폭으로 떨어졌는데도 치킨 가격은 그대로라는 지적이 이어지는 가운데 업계는 인건비와 물류비, 배달 플랫폼 수수료 등 다른 비용 부담도 함께 봐야 한다는 입장이다.

치킨. [사진=뉴스핌 DB]

6일 관련 업계에 따르면 공정위는 이날 bhc와 BBQ, 교촌치킨 본사에 조사관을 보내 현장조사를 진행했다. 공정위는 각 사의 가격 결정 과정과 업체 간 가격 관련 정보 교환 여부, 원재료 가격 변동분의 판매가 반영 실태 등을 살펴보는 것으로 알려졌다.

이번 조사는 이 대통령이 지난달 30일 SNS를 통해 치킨 가격을 직접 언급한 이후 이뤄졌다. 당시 이 대통령은 치킨용 육계 가격이 최근 반년 사이 37.7% 하락했지만 주요 프랜차이즈 대표 메뉴 가격은 2만3000원 안팎을 유지하고 있다는 내용의 기사를 공유하며 "한번 점검해 보겠다"고 말한 바 있다.

치킨업계는 산지 생닭 가격의 일시적인 하락만으로 최종 소비자 판매가격을 낮추기는 어렵다고 설명한다. 프랜차이즈 본사가 공급하는 신선육은 도계와 가공, 염지, 운송 과정을 거치는 데다 장기 공급계약에 따라 산지 가격 변동이 매입단가에 반영되기까지 시차가 있다는 것이다.

식용유와 포장재 등 원부자재 가격을 비롯해 인건비와 물류비, 임차료, 배달 플랫폼 수수료 등 각종 비용이 높아진 점도 가격 인하가 쉽지 않은 이유로 들고 있다. 업계는 과거 육계 가격이 올랐을 때도 원가 상승분을 자체적으로 흡수하며 판매가격 인상을 늦춰 왔다고 주장한다.

실제 교촌치킨은 2023년 4월, bhc는 같은 해 12월, BBQ는 2024년 6월 이후 대표 메뉴 가격을 유지하고 있다. 업계에서는 가맹점 운영비 등 비용 구조가 복합적인 만큼 생닭 가격만으로 치킨 판매가격의 적정성을 판단하기 어렵다는 입장이다.

kji01@newspim.com