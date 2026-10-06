일부 프랜차이즈 치킨, 표시보다 실중량 적어…최대 30.5% 차이

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소비자단체, 5개 브랜드 비교…뼈 포함 메뉴 모두 표시보다 적어

땡겨요·요기요는 별도 경로로 확인…표시 방식 통일 요구

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 일부 치킨 프랜차이즈 제품의 실제 무게가 배달 애플리케이션(앱)에 안내된 중량을 밑돈다는 조사 결과가 나왔다. 표시중량은 조리 전 기준으로, 소비자가 받는 조리 후 제품과 차이를 보였다.

한국소비자단체협의회는 교촌·BHC·BBQ·굽네치킨·처갓집양념치킨 등 5개 브랜드의 배달앱·홈페이지 표시 중량과 실제 구매 제품의 평균 실중량을 비교한 결과를 6일 발표했다.

[표=한국소비자단체협의회 제공]

뼈가 포함된 치킨 메뉴 5종은 모두 평균 실중량이 표시 중량을 밑돌았다. 교촌 '후라이드 한마리'의 평균 실중량은 695.3g으로, 표시 중량 대비 30.5% 적었다.

굽네치킨 '오리지널'은 표시 중량 955g보다 23.1% 적은 734.6g으로 조사됐다. 처갓집 양념치킨의 후라이드 치킨은 21.7%, BBQ 황금올리브치킨 13.1%, BHC 후라이드 한마리 8.6% 등이 표시 중량보다 적었다.

순살 메뉴는 제품에 따라 결과가 달랐다. 굽네치킨 '고추바사삭 순살'의 경우 닭다리살의 평균 실중량은 558.7g으로 20.1% 적었다. BHC '뿌링클순살'의 평균 실중량은 528.8g, 교촌 '허니순살'은 461.6g으로, 표시 중량 대비 각각 11.9%, 7.7% 적었다.

표시 중량을 웃도는 제품도 있었다. BBQ '황금올리브치킨 양념순살'은 표시 중량 720g보다 17.6% 많은 846.8g이었다. 처갓집양념치킨 '슈프림양념치킨순살'도 표시중량 700g보다 17.2% 많은 820.7g으로 나타났다.

협의회는 소비자가 실제 제공량의 변화를 파악할 수 있도록 표시 중량과 실중량 사이 허용 가능한 차이에 대한 기준을 마련해야 한다고 요구했다.

중량 정보의 표시 위치도 개선 과제로 꼽았다. 협의회가 지난 8월 배달의민족·쿠팡이츠·땡겨요·요기요 등 4개 앱을 조사한 결과, 땡겨요와 요기요에서는 영양표시나 알레르기 유발정보 등 별도 항목을 거쳐야 중량을 확인할 수 있었다.

협의회 측은 "중량 정보를 쉽게 찾고 제품별로 비교할 수 있도록 표시 위치와 안내 방식에 일관된 기준이 필요하다"고 지적했다.

nrd@newspim.com