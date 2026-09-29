교촌, 中 관광객 대상 '교촌1991스쿨'…누적 참가객 1만명 넘어

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 29일 중국 관광객 대상 교촌1991스쿨을 열었다.
- 참가자들은 종로1호점서 붓질 체험 뒤 K치킨을 맛봤다.
- 교촌은 해외 관광객 대상 체험 콘텐츠를 더 늘리겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌에프앤비가 방한 중국 관광객을 대상으로 K치킨 조리 체험 프로그램 '교촌1991스쿨'을 열고 외국인 접점 확대에 나섰다.
교촌에프앤비는 지난 20일 서울 종로구 교촌치킨 종로1호점에서 중국 관광객 약 30명을 대상으로 여행사 연계 프로그램을 진행했다고 29일 밝혔다. K푸드와 한국 문화에 관심이 높은 중국 2030세대가 참가했다. 참가자들은 브랜드와 한국 치킨 문화에 대한 소개를 들은 뒤 치킨에 소스를 붓으로 바르는 '붓질' 체험을 하고 완성된 치킨을 맛봤다.
'교촌1991스쿨'은 2023년 국내 고객을 대상으로 시작해 2024년부터 해외 관광객으로 대상을 넓혔다. 최근에는 한식진흥원, 국내 대학, 여행사 등과 협업하며 외국인 대상 콘텐츠로 확장 중이며, 누적 참가객은 1만명을 넘었다. 오산교육원을 직접 찾기 어려운 관광객도 일부 매장에서 체험할 수 있다.
교촌은 중국을 비롯한 다양한 국가의 방한 관광객을 대상으로 프로그램을 운영하고 여행사·기관과의 협업을 확대할 계획이다.
교촌에프앤비 관계자는 "외국인 관광객들에게 K치킨을 단순히 맛보는 음식에서 직접 만들고 즐기는 경험으로 확장해 제공하는 것이 차별점"이라며 "체험형 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com