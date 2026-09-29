케스피온, 130억원 유상증자 신주 상장

AI 핵심 요약beta
- 케스피온이 29일 130억원 유상증자 신주를 코스닥에 상장했다.
- 신주 1075만여주 추가로 총 상장주식은 2034만여주가 됐다.
- 시총 확대 기대 속 에이전틱 AI 등 신규사업도 검토했다.
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28일 종가 기준 시가총액 약 259억원…관리종목 지정 사유 해소 기대
새 최대주주 배정 신주 전량 1년간 의무보유 등록
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 통신부품 및 뷰티 사업을 영위하는 케스피온이 약 130억원 규모의 제3자배정 유상증자로 발행한 신주를 이날 코스닥 시장에 추가 상장한다고 29일 밝혔다.
케스피온에 따르면 지난 14일 약 130억원 규모의 제3자배정 유상증자 주금 납입을 완료했다. 이번 유상증자로 발행된 기명식 보통주 1075만2688주가 이날 추가 상장된다.
신주 상장에 따라 케스피온의 전체 상장주식 수는 2034만1566주로 늘어난다. 지난 28일 종가인 1274원을 기준으로 계산하면 전체 상장주식의 시가총액은 약 259억원이다.
케스피온은 지난 8월 20일 시가총액 미달을 사유로 관리종목에 지정됐다. 회사는 이번 유상증자에 따른 신주 상장으로 시가총액 규모가 확대되면서 관리종목 지정 사유 해소에 대한 기대가 커질 것으로 보고 있다.
새 최대주주인 '푸른 소부장 신기술투자조합 제3호'는 이번 유상증자를 통해 배정받은 신주 전량을 29일부터 내년 9월 28일까지 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록한다.
케스피온은 유상증자를 통해 확보한 자금을 기반으로 기존 사업을 강화하는 동시에 신규 사업을 추진할 계획이다. 기존 통신부품 및 뷰티 사업을 이어가는 한편 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 분야의 신규 사업 진출을 위해 세부 계획을 검토하고 있다.
케스피온 관계자는 "대규모 자금 조달과 신주 상장을 통해 시가총액 요건을 넘어서는 전환점을 마련했다"며 "에이전틱 AI 등 신규 사업을 구체화해 주주가치 제고에 나설 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com