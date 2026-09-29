[체험기] 더위엔 시원하게, 추위엔 따뜻하게…경동나비엔 사계절매트 써보니

AI 핵심 요약beta
- 이석훈 기자가 1일부터 29일까지 숙면매트 Pro를 써봤다.
- 5℃ 조절과 냉난방 기능이 밤새 온도 유지에 도움 됐다.
- 결로방지·건조·앱 연동으로 수면 환경을 세심하게 챙겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
0.5℃ 단위 조절…수면 온도 취향 따라 맞춤 설정
AI 숙면 솔루션에 결로방지·UV 살균까지 더해
한 달 직접 사용…사계절 매트 실용성 살펴보니
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 지난 1일부터 29일까지 한 달 가까이 경동나비엔의 '나비엔 숙면매트 사계절 프로(Pro)'를 직접 사용해봤다. 매일 밤 침대에 매트를 깔고 잠들며 냉방과 난방 기능은 물론 앱 연동과 수면 케어 기능까지 두루 활용했다. 가장 궁금했던 것은 한 가지였다. 침대 온도를 직접 조절하는 것이 실제 수면 환경에 얼마나 차이를 만들어낼 수 있을까.
여름밤에는 방 안 온도를 낮춰도 침대와 몸이 맞닿는 부분에 열감이 남을 때가 있다. 에어컨을 켜놓고도 등이 덥거나 이불 속이 답답해 뒤척이는 경우다. 반대로 날씨가 쌀쌀해지면 실내가 따뜻해도 침대에 누웠을 때 등이나 몸이 서늘하게 느껴지기도 한다. 결국 쾌적한 수면을 위해서는 방 안 온도뿐 아니라 몸이 직접 닿는 침대의 온도도 중요하다는 생각이 들었다.
◆ 바람 없이 시원하게…0.5℃ 세밀 조절로 찾은 나만의 최적 온도
설치는 생각보다 간단했다. 본체인 '슬립허브'에 물을 채우고 매트를 연결한 뒤 원하는 모드를 선택하면 된다. 매트가 얇아 기존 매트리스의 쿠션감을 크게 해치지 않았고, 네 모서리의 고정 밴드 덕분에 자는 동안 매트가 크게 밀리지도 않았다.
계절에 따라 양면 커버를 뒤집어 사용할 수 있다는 점도 눈에 띄었다. 냉방 시에는 피부에 닿았을 때 시원한 느낌을 주는 냉감 원단 면을, 난방 시에는 부드럽고 통기성이 좋은 알러지케어 원단 면을 활용하는 방식이다.
숙면매트 사계절 Pro는 0.5℃ 단위로 정밀하게 온도를 설정할 수 있으며, COOL+ 모드(20~35℃)와 WARM 모드(28~45℃)를 통해 계절별로 폭넓은 맞춤 제어를 지원한다.
일반적인 냉감 패드와 달리 온도를 지속적으로 제어할 수 있다는 점도 명확한 차이였다. 접촉 냉감 소재에만 의존하는 제품은 체온이 전달되면서 금방 미지근해지기 쉽다. 반면 이 제품은 Pro 모델 핵심 기술인 '펠티어 방식(열전냉각·반도체 냉각 기술)'을 적용, 슬립허브가 물을 직접 냉각해 매트 내부로 지속 순환시키기 때문에 밤새 처음의 시원함이 유지됐다.
비록 냉방 작동 시 약간의 소음이 들리기는 했지만, 수면을 방해할 정도로 거슬리지는 않았다.
퀸과 킹 사이즈에 적용된 좌우 분리 기능 역시 2인 가구에 유용한 요소다. 서로 다른 수면 온도를 원하는 사용자끼리 한쪽은 시원하게, 다른 쪽은 따뜻하게 맞춤 설정해 사용할 수 있다.
◆ 결로부터 침구건조까지…쾌적함까지 챙긴 세심한 기능
또 흥미로웠던 기능 중 하나는 '나비엔 스마트' 앱과 연동되는 AI 숙면 솔루션이다. 스마트폰으로 수면 중 호흡음을 분석해 수면 단계를 파악하고, 이에 맞춰 매트 온도를 자동으로 조절한다.
실제로 사용해 보니 AI라는 이름 자체보다 밤새 온도를 일일이 조절하지 않아도 된다는 점이 편했다. 새벽에 온도 때문에 잠에서 깨거나 설정을 다시 확인하는 일이 줄었다.
냉방 제품을 사용하면서 걱정했던 부분은 결로와 위생 관리였다. 숙면매트 사계절 Pro에는 매트 온도를 자동 조절해 결로를 줄이는 '결로방지모드'가 적용됐다.
침구건조모드도 활용했다. 45℃ 온수를 순환시켜 침구의 습기를 제거하는 방식으로, 장마철이나 땀을 많이 흘린 날 사용하기 좋았다. 자동 UV 살균 기능도 있어 물 관리에 대한 부담을 덜 수 있었다.
돌이켜보면 이 제품을 사용하면서 가장 달라진 건 '더 잘 자게 됐다'는 막연한 느낌보다는 잠자리에 들면서 온도를 걱정하는 일이 줄었다는 것에 가까웠다.
에어컨을 더 세게 틀어야 하나, 이불을 더 덮어야 하나 고민하는 대신 그날 몸 상태와 날씨에 맞춰 침대 온도를 조절하면 됐다. 매일 반복되는 작은 불편 하나가 사라진 셈이다.
약 한 달간 직접 사용해 본 뒤 내린 결론도 여기에 있다. 숙면매트 사계절 Pro는 잠을 '재워주는' 제품이라기보다, 잠들기 좋은 환경을 만들어주는 제품에 가깝다. 그리고 적어도 기자에게는 그 작은 환경의 차이가 생각보다 꽤 컸다.
stpoemseok@newspim.com