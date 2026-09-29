정부, 경북 수출기업 '해외시장' 공략 돕는다...인증부터 금융까지 밀착지원

AI 핵심 요약beta
- 정부와 경북도가 29일 수출진흥 협력회의를 열고 상시 협력채널을 가동했다.
- 해외인증, 금융지원, 바이어 발굴 등 수출 애로 해소 방안을 논의했다.
- 지원단은 30일 인증 설명회와 수출금융 상담도 이어간다.
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바이어 발굴·통관·물류 애로 공동 대응
정책금융 상담·섬유패션 인증 설명회 연계
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부와 경상북도가 해외인증과 금융지원, 바이어 발굴 등 지역 수출기업의 애로를 함께 해결하기 위한 상시 협력채널을 가동한다.
재정경제부 수출플러스지원단은 29일 경상북도경제진흥원에서 경북도와 지역 수출진흥 협력회의를 열고 수출기업 지원을 위한 협업 과제와 향후 협력 방향을 논의했다고 밝혔다.
회의에는 수출플러스지원단과 경북도를 비롯해 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국수출입은행 경북지원본부, 경상북도경제진흥원, 경북통상, 경북수출기업협회 등이 참석했다.
참석 기관들은 경북수출기업협회가 취합한 현장 의견을 바탕으로 해외 바이어 발굴과 인증 획득, 통관·물류 등 수출 과정에서 발생하는 애로사항을 공유했다. 중앙정부와 경북도, 수출지원기관 간 협력을 강화해 기업의 애로를 신속히 해결하는 방안도 논의했다.
지원단은 코트라와 산업통상부 해외인증지원단 등 협력기관이 운영하는 지역별 인증제도 설명회와 실시간 기업 애로 접수창구인 '원스톱 수출·수주지원단'을 안내했다.
배정훈 수출플러스지원단 부단장은 "통상환경의 불확실성이 지속되면서 기업의 애로사항이 복잡·다양해지고 있는 만큼 일선 수출 현장의 수요에 대한 다각적인 대응이 중요하다"며 "경북도를 비롯한 지방정부와의 협력채널을 지속해서 개설·확대해 나가겠다"고 밝혔다.
이경곤 경북도 경제통상국장은 중동전쟁에 따른 물류·에너지 불안과 보호무역주의 확산으로 지역 기업의 수출 여건이 녹록지 않다며 중앙정부와 긴밀하게 소통해 기업 지원에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다.
지원단은 이날 오후 대구무역회관에서 수출입은행과 한국무역보험공사, 기업은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단 등 정책금융기관과 수출금융 프로그램 설명회도 개최한다.
설명회에서는 수출 중소기업을 위한 금리우대 대출과 수출대금 미회수 위험을 줄이는 무역보험 등 기업별 상황에 맞춘 금융지원 제도를 소개한다. 기관별 상담 부스에서는 기업을 대상으로 일대일 상담을 제공한다. 이번 설명회에는 지역 기업 31곳이 참석을 신청했다.
오는 30일에는 대구무역회관에서 섬유·패션 분야 해외기술규제 및 인증 설명회를 연다. 지역 주력산업 수출기업을 대상으로 주요 국가의 기술규제와 해외인증 획득 절차, 정부 지원제도 등을 안내할 예정이다.
지원단은 앞으로도 지역별 수출금융 프로그램과 해외기술규제·인증 설명회를 지속해서 개최하고, 지방정부와 협력해 지역 수출기업의 현장 애로를 발굴·해소할 방침이다.
jongwon3454@newspim.com