동해시 '수소 저장·운송 클러스터' 착공…2028년까지 668억 투입

AI 핵심 요약beta
- 강원도는 29일 동해 북평산단서 수소클러스터 착공했다
- 2028년까지 668억 투입해 3대 핵심시설을 조성한다
- AI데이터센터와 연계해 동해안을 첨단산업 거점화한다
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동해·삼척 수소벨트와 AI 데이터센터 연계 기대
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 동해시 북평제2일반산업단지에 수소 저장·운송 기술의 시험·검증과 기업 육성을 지원할 '수소 저장·운송 클러스터' 구축 공사에 들어갔다.
동해와 삼척을 잇는 수소 산업 기반을 본격화하고 인근 대규모 AI 데이터센터 조성과 연계해 동해안을 청정에너지·첨단산업 거점으로 육성하겠다는 구상이다.
강원특별자치도와 동해시, 강원테크노파크는 29일 동해시 북평제2일반산업단지 사업부지에서 수소 저장·운송 클러스터 착공식을 개최했다.
이날 행사에는 우상호 강원특별자치도지사, 이철규 국회의원, 이정학 동해시장, 허장현 강원테크노파크 원장, 김양호 강원경제자유구역청장, 동해시의회 관계자와 수소·에너지 기업 관계자, 주민 등이 참석했다.
수소 저장·운송 클러스터는 수소 저장·운송 기술을 고도화하고 미래 수소경제 공급망을 선도하기 위한 기반 사업이다. 2024년부터 2028년까지 5년간 북평제2일반산업단지에 산업진흥센터, 안전성시험센터, 시스템실증센터 등 3대 핵심 시설을 조성한다.
총사업비는 668억 원으로 국비 245억 원과 지방비 423억 원이 투입된다. 사업부지 면적은 1만5000㎡, 전체 건축면적은 1만2200㎡ 규모다. 사업 시행에는 강원특별자치도와 동해시, 한국에너지기술평가원 등이 참여하고 강원테크노파크가 주관한다.
산업진흥센터는 수소 기업의 기술개발과 사업화를 지원하고 안전성시험센터는 관련 기술 및 제품의 안전성 검증을 맡는다. 시스템실증센터는 저장·운송 분야 성능평가와 실증을 지원하는 역할을 하게 된다.
동해시는 3개 센터가 구축되면 기업 유치부터 기술개발, 안전성 검증, 실증, 사업화까지 연계하는 원스톱 지원체계가 마련될 것으로 기대하고 있다. 수소 생산·저장·운송·활용으로 이어지는 전주기 생태계 구축에도 속도가 붙을 전망이다.
우상호 강원특별자치도지사는 기념사에서 "오늘 착공으로 강원의 수소 산업은 본격적인 산업 생태계를 갖추는 단계로 들어선다"며 "동해시에는 수소 저장·운송 기술을 시험하고 검증하는 기반시설과 기업 입주공간을 마련하고 삼척시에는 액화수소 신뢰성평가센터와 수소 전문산업단지를 조성하겠다"고 말했다.
우 지사는 이어 "2028년까지 수소 산업에 3000억 원 규모의 투자가 이어질 예정"이라며 "강릉·동해·삼척을 중심으로 청정에너지와 AI 첨단산업을 함께 키워 동해안을 강원 경제 대전환의 중심지로 만들겠다"고 강조했다.
이철규 국회의원은 "수소 산업은 탄소중립과 에너지 전환 시대를 이끌 핵심 산업이자 동해·삼척의 새로운 성장동력"이라며 "동해에 산업진흥센터와 실증 테스트베드, 기업 입주공간이 마련되면 기술 개발부터 기업 육성·사업화까지 아우르는 수소산업 기반이 갖춰질 것"이라고 밝혔다.
이정학 동해시장은 "저장과 운송은 수소 산업 전 주기를 연결하고 안전하고 효율적인 수소경제를 구현하기 위한 필수 조건"이라며 "이번 클러스터를 기업의 기술개발, 안전성 검증, 실증을 한 곳에서 지원하는 강원권 수소경제의 중심 거점으로 키우겠다"고 말했다.
그는 "동해항과 북평산단, 동해선 철도 등 산업 기반에 수소 저장·운송 클러스터와 수소도시 조성 사업이 더해지면 수소 전주기 생태계의 틀이 갖춰질 것"이라며 "기업 성장과 청년 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 덧붙였다.
착공식 이후 우 지사와 이 시장 등은 현장에서 약 700m 떨어진 GS AI 데이터센터 예정 부지도 방문했다. 도는 이 일대에 추진 중인 AI 데이터센터와 수소·청정에너지 산업을 연계해 미래형 첨단산업단지를 조성한다는 방침이다. 이 자리에 들어설 AI데이터센터는 1.2GW급으로 15조원이 투입될 예정이다.
onemoregive@newspim.com