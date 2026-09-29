OCI, TDI 사업 철수…범용화학 줄이고 첨단소재 집중

AI 핵심 요약beta
- OCI가 29일 TDI 생산·판매 중단을 결정했다
- 중국발 공급과잉에 수익성 악화가 배경이다
- 반도체·고부가 소재 중심으로 재편했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중국 업체 증설·수출 확대에 경쟁 심화…수익성 개선 집중
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= OCI가 톨루엔디이소시아네이트(TDI) 사업을 정리한다. 중국 업체들의 생산능력 확대와 수출 증가로 공급 경쟁이 심화하면서 수익성이 떨어진 한계사업을 정리하고 사업 포트폴리오 효율화에 나선 것으로 풀이된다.
29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 OCI는 오는 12월 18일부터 TDI 생산 및 판매를 중단하기로 결정했다.
영업정지 금액은 1179억4718만원으로 지난해 기준 전체 매출액의 5.87%에 해당한다.
TDI는 폴리우레탄의 핵심 원료로 자동차 시트와 가구·침구용 쿠션재 등에 사용되는 연질 폴리우레탄폼을 만드는 데 주로 쓰인다. 국제 원료가격과 중국발 공급과잉 등에 따라 수익성이 크게 좌우되는 범용 화학제품인 만큼 사업성을 고려해 철수를 결정한 것으로 분석된다.
OCI 관계자는 공시를 통해 "한계사업 정리를 통해 수익성을 개선하고 기업 및 주주가치를 제고할 계획"이라고 밝혔다.
한편 OCI는 최근 반도체·첨단소재와 고부가가치 카본소재를 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하고 있다. 반도체용 폴리실리콘과 인산·과산화수소·HCDS 등 반도체 소재의 판매 및 생산능력을 확대하는 한편, 전도성·친환경 카본블랙 등 고부가 제품 비중도 늘리고 있다.
heoneykim@newspim.com