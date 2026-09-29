잡코리아, 캔바와 '공채 합격 앵콜 부스터' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 29일 캔바와 공채 합격 앵콜 부스터를 진행했다.
- 이벤트는 전체 개인회원으로 확대해 10월 31일까지 신청받는다.
- 개인회원은 캔바 Pro 3개월 체험 혜택을 선착순으로 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = AI(인공지능)·데이터 기반 HR(인적 자원)테크 플랫폼 잡코리아는 글로벌 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼 캔바(Canva)와 함께 '공채 합격 앵콜 부스터' 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 이벤트는 앞서 진행된 1차 이벤트에 대한 구직자들의 뜨거운 성원에 힘입어 마련됐다. 잡코리아는 더 많은 구직자와 직장인이 자신만의 강점을 효과적으로 담은 이력서, 포트폴리오, 기획서 등을 준비할 수 있도록 참여 대상을 전체 개인회원으로 대폭 확대했다.
오는 10월 31일까지 잡코리아 PC 및 모바일 이벤트 페이지를 통해 신청할 수 있으며, 잡코리아 개인회원이라면 별도의 미션 없이 캔바 Pro(프로) 3개월 체험 혜택을 선착순으로 받아볼 수 있다. 체험권을 활성화하면 캔바의 프리미엄 템플릿과 디자인 AI 기능을 자유롭게 이용 가능하다.
특히 이번 앵콜 이벤트는 구직자뿐만 아니라 이직을 준비하거나 실무를 담당하는 재직자에게도 유용하다. 마케팅·기획·미디어 등 비주얼 작업 니즈가 높은 직무에 속한 직장인들은 캔바가 제공하는 350만 건 이상의 프리미엄 템플릿을 활용해 업무 효율을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.
황서현 웍스피어 브랜드퍼포먼스팀장은 "1차 이벤트를 통해 취업 및 이직을 준비하는 과정에서 디자인 툴 활용을 향한 구직자들의 니즈를 확인했다"며 "이번 앵콜 이벤트는 기존 회원까지 참여 범위를 넓힌 만큼, 더 많은 구직자가 디자인 역량에 대한 부담을 덜고 자신의 강점을 담은 이력서와 포트폴리오를 완성해 실제 지원까지 이어갈 수 있기를 바란다"고 말했다.
김대현 캔바 코리아 지사장은 "취업 준비 과정에서 이력서와 포트폴리오는 개인의 경험과 가능성을 구체적으로 보여주는 수단"이라며 "이번 잡코리아와의 앵콜 이벤트를 통해 더 많은 구직자가 캔바의 다양한 템플릿과 기능을 활용해 자신의 경험과 강점을 효과적으로 표현하고, 자신 있게 새로운 기회에 도전할 수 있기를 바란다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com