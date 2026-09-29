바다 없는 충북에서 해양의 미래를 꿈꾼다

AI 핵심 요약beta
- 해양수산부가 29일 국립청주해양과학관 개관식을 열었다.
- 청주시 청원구에 지상 3층 규모로 30일부터 운영한다.
- 기후변화·해양오염 체험관과 교육프로그램을 갖췄다.
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내륙지역 최초 국립해양문화시설
황종우 장관 "내륙 해양교육 거점"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 바다가 없는 충북에서도 바다를 쉽게 접하고 해양을 꿈꿀 수 있는 기반이 마련됐다.
해양수산부(장관 황종우)는 29일 국립청주해양과학관(관장 남기헌) 개관식을 개최하고, 오는 30일부터 본격적인 운영한다고 밝혔다.
'대한민국 중심에서, 국민과 함께 여는 해양의 미래'라는 주제로 진행된 이번 개관식에는 황종우 해양수산부 장관과 신용한 충청북도지사, 윤건영 충청북도교육감, 이장섭 청주시장 등 각계 인사와 지역 주민 200여명이 참석해 축하했다.
충청북도 청주시 청원구에 위치한 국립청주해양과학관은 '과학으로 본 해양, 해양에서 찾은 미래'를 전시 주제로 기후변화와 자원 고갈 등 인류가 마주한 과제를 해양의 관점에서 탐구하고, 지속 가능한 바다를 만들어가는 방법을 함께 찾아보는 체험형 공간으로 조성됐다. 총사업비 983억원이 투입되어 연면적 1만4980㎡의 지하 1층부터 지상 3층까지 규모로 건립됐다.
주요 전시 공간으로는 기후변화, 해양오염, 자원 고갈 등과 같은 해양 문제들의 해결 방안을 탐구하는 미래해양전망관(3층)과 바닷속의 다양한 해양생물을 관찰하는 실감형 영상체험관인 디지털아쿠아리움(2~3층), 해양쓰레기의 문제점과 깨끗한 바다의 중요성을 놀이를 통해 체험하는 어린이해양체험관(1층) 등이 있다.
국립청주해양과학관은 개관을 기념해 오는 30일부터 10월 5일까지 전시관별 스탬프 투어를 완료하면 소정의 기념품을 증정하는 이벤트를 진행하며, 10월 3일부터 5일까지 가족단위 관람객을 위한 마술공연도 선보일 예정이다.
아울러 30일부터 유아·초등학생 등을 대상으로 한 '강 따라 바다로!', '바다 친구들의 집을 지켜라!' 등 맞춤형 교육 프로그램을 운영하며, 개관기념 기획 전시인 '시작, 새로운 물결'도 함께 막을 올린다.
황종우 해수부 장관은 "국립청주해양과학관은 연안과 내륙의 경계를 넘어 국민 모두가 함께 해양 문화를 누릴 수 있도록 만들어진 기관"이라며 "과학관이 내륙 해양 교육의 거점으로 자리 잡고, 더 많은 미래 세대가 바다를 배우고 탐구해 해양 인재로 성장해 나가는 디딤돌이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
dream@newspim.com