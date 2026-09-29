현대건설, 고덕신도시 랜드마크 '힐스테이트 고덕엘리스트' 분양

AI 핵심 요약beta
- 현대건설이 9월 평택 고덕국제신도시에 힐스테이트 고덕엘리스트를 분양한다
- 단지는 84㎡ 단일형 1779가구로 분양가 상한제가 적용됐다
- 삼성전자 배후수요와 교통·교육 인프라를 갖춘 주거단지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 현대건설이 9월 경기도 평택시 고덕국제신도시에 '힐스테이트 고덕엘리스트'를 분양한다.
힐스테이트 고덕엘리스트는 평택시 고덕국제화지구 A12·A65블록에 들어선다. A12블록은 지하 1층~지상 23층, 942가구 규모이며 A65블록은 지하 2층~지상 27층, 837가구로 조성된다.
타입별 가구수는 A12블록의 경우 ▲84㎡A 401가구 ▲84㎡A1 176가구 ▲84㎡B 178가구 ▲84㎡B1 23가구 ▲84㎡C 164가구다. A65블록은 ▲84㎡A 500가구 ▲84㎡A1 155가구 ▲84㎡B 155가구 ▲84㎡B1 27가구로 구성된다. 두 블록 모두 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 구성된다.
힐스테이트 고덕엘리스트에는 분양가 상한제가 적용된다. 분양가는 주변 시세 등을 고려해 책정될 예정이다.
◆ 고덕국제신도시, 반도체 산업 배후 주거지로 개발
힐스테이트 고덕엘리스트가 들어서는 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 있다. 삼성전자는 평택캠퍼스의 생산능력 확대를 위한 공장 증축 계획을 추진하고 있어 향후 관련 산업 종사자 등 배후수요가 형성될 것으로 예상된다.
고덕국제신도시는 행정·교육·산업 기능을 갖춘 주거지역으로 개발되고 있다. 평택시청 신청사(예정)를 중심으로 행정타운이 조성되고 있으며 중심상업지역의 생활 인프라도 확충될 예정이다. 기존에 형성된 서정리역 상업지구의 편의시설도 이용할 수 있다.
교통 여건으로는 1호선 서정리역과 SRT 평택지제역이 있다. 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 노선 정류장도 단지 인근에 조성될 예정이다.
수원발 KTX 직결사업도 추진되고 있어 향후 수도권 주요 지역과의 광역교통 여건이 개선될 전망이다.
◆ 생활·교육시설 인접 장점
힐스테이트 고덕엘리스트는 고덕국제신도시 내 생활 인프라를 이용할 수 있다. 평택시청 신청사 이전이 예정돼 있으며 고덕1단계 지역에 조성된 상업시설 등도 인접해 있다.
아홉거리근린공원, 댕당산, 댕당공원 등도 단지 주변에 위치한다.
교육시설로는 고덕3초교(예정), 고덕8초교(예정), 고덕6중교(예정), 민세초·중학교, 송탄고등학교 등이 있다. 국제학교 신설이 예정된 에듀타운도 인근에 조성될 예정이다.
◆ 4Bay 판상형 위주 설계 및 커뮤니티시설
힐스테이트 고덕엘리스트에는 4Bay 판상형 타입이 다수 적용된다. 안방 대형 드레스룸과 현관 팬트리 등 수납공간을 마련했으며 전 세대에 알파룸을 제공한다.
커뮤니티시설로는 피트니스, 실내골프연습장, GX룸, 샤워실, 작은도서관 등이 마련된다. 어린이집, 경로당, 돌봄센터 등도 블록별로 배치된다.
세대별 전용 창고도 제공해 캠핑용품, 자전거, 청소기 등 부피가 큰 물품을 보관할 수 있도록 했다.
분양 관계자는 "힐스테이트 고덕엘리스트는 분양가 상한제와 삼성전자 직주근접, 생활·교육 인프라를 갖춘 단지"라며 "힐스테이트 브랜드를 바탕으로 고덕국제신도시 내 대표 주거단지로 자리 잡을 것"이라고 말했다.
힐스테이트 고덕엘리스트 견본주택은 이달 문을 열 예정이다.
leedh@newspim.com