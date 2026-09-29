깨끗한나라 디어스킨, 시어버터 보습 적용 '리얼스무드' 전 제품군 확대

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라 디어스킨이 29일 리얼스무드 라인업을 확대했다.
- 팬티라이너와 입는 오버나이트를 추가해 전 라인업을 완성했다.
- 시어버터 보습 코팅과 극세사로 촉촉함과 안전성을 높였다.
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1데니어 극세사 커버로 건조한 가을철 자극 최소화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 깨끗한나라의 독자적 여성용품 브랜드 디어스킨은 '리얼스무드' 생리대 라인업을 전면 확대한다고 29일 밝혔다.
가을철 건조한 날씨로 예민해지기 쉬운 Y존 피부 특성을 고려해, 네덜란드산 시어버터 보습 코팅과 극세사 커버를 결합해 촉촉하고 부드러운 사용감을 극대화한 신제품들을 선보인다.
지난 1월 중형·대형 생리대를 우선 출시했던 디어스킨은 이번에 팬티라이너와 입는 오버나이트(중형·대형)를 새롭게 선보이며 생리 기간 전반을 아우르는 전체 라인업을 완성했다. 팬티라이너부터 입는 오버나이트까지 포함된 '디어스킨 리얼스무드' 전 제품군은 뷰티 플랫폼 올리브영에서 단독 판매된다.
이번 라인업은 국내 생리대 시장에서 새로운 '스킨케어 콘셉트'를 제시한 것이 특징이다. 피부 보습에 효과적인 네덜란드산 시어버터 성분을 생리대 커버부터 날개까지 균일하게 적용했으며, 민감성 피부 대상 피부 자극 테스트인 독일 더마테스트에서 최고 등급인 '센서티브' 등급을 획득해 안전성을 검증받았다.
여기에 실크원사보다 3배 이상 가는 1데니어 마이크로파이버(극세사) 커버를 접목해 피부 마찰을 최소화했다. 공인시험기관 테스트 결과 순면 탑시트 대비 약 3배 더 부드럽고, 보풀 발생률을 약 20% 감소시켜 장시간 착용 시에도 쾌적한 촉감을 유지한다.
디어스킨 관계자는 "'디어스킨 리얼스무드'는 소비자들의 다양한 사용 니즈에 맞춰 제품 선택의 폭을 넓히고자 라인업을 지속적으로 확대하고 있다"며 "앞으로도 피부에 닿는 편안함과 사용 편의성을 고려한 제품을 선보이며 여성용품 시장에서 차별화된 제품 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
stpoemseok@newspim.com