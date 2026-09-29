라이너, AI 에이전트 도구 통합 연결 솔루션 '라이너 액션즈 MCP' 출시

AI 핵심 요약beta
- 라이너가 29일 AI 에이전트용 '라이너 액션즈 MCP'를 출시했다.
- 클로드·챗GPT에 한 번 연결해 1100개 앱을 제어하도록 했다.
- 설정 장벽과 오류를 줄이고 보안성과 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1100여 개 도구 자연어로 즉시 활용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 AI(인공지능) 에이전트 스타트업 라이너는 AI 에이전트용 도구 통합 연결 솔루션인 '라이너 액션즈 MCP(Liner Actions MCP)'를 출시했다고 29일 밝혔다.
'라이너 액션즈 MCP'는 클로드, 챗GPT 등 주요 AI 에이전트에 단 한 번만 연결하면 캘린더, 슬랙, 노션 등 1100여 개 외부 애플리케이션을 자연어 명령만으로 자유롭게 제어할 수 있는 통합 연동 솔루션이다.
기존 MCP(Model Context Protocol) 방식은 사용자가 서비스별로 설치 방식을 확인하고 API 키를 발급받아야 하는 등 기술적 진입 장벽이 높았다. 라이너는 이러한 비효율을 개선해 사용자가 웹사이트 가이드에 따라 계정 승인만 마치면 외부 도구를 즉시 활용할 수 있도록 편의성을 극대화했다.
특히 제공되는 1100여 개 도구를 다양한 환경에서 사전 정밀 검증하여 기존 연동 서비스들의 고질적 문제였던 '실행 불가' 오류를 원천 차단했다. 또한 사용자가 "슬랙 마케팅 채널 논의 내용을 노션에 정리해 줘"라고 요청하면, 에이전트가 맥락을 스스로 이해해 필요한 도구를 즉시 탐색·호출하므로 다중 연동 시 발생하는 과부하 문제도 크게 줄였다.
보안 및 데이터 보호 측면에서도 에이전트와 MCP 서버 간 중계 역할만 수행하고 데이터를 저장하지 않으며, 전 과정 비식별 처리를 적용해 안전성을 높였다. 함께 선보인 '라이너 액션즈 API'를 활용하면 기업 개발자 역시 자사 에이전트에 손쉽게 1100여 개 연동 커넥터를 구축할 수 있다.
김윤기 라이너 액션즈 스쿼드 리드는 "기존 MCP 방식은 진입 장벽이 높아 일반 이용자들이 에이전트의 진가를 경험하기 어려웠다"며 "앞으로도 사용자가 복잡한 설정 없이 더 편리하게 지식을 탐색하고 업무 생산성을 높일 수 있도록 에이전트 생태계를 넓혀 가겠다"라고 강조했다.
stpoemseok@newspim.com