조정식 의장, 세종의사당 부지 방문…"국회 세종시대 차질 없는 준비"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 29일 세종시를 찾아 세종의사당 추진을 점검했다.
- 조 의장은 국회 세종시대 준비를 서둘러 달라고 당부했다.
- 간담회서 건립 현안과 협력 방안을 논의했다.
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"세종의사당, 국가균형발전·행정수도 완성 핵심 과제"
"헌법과 국민주권 가치 반영한 '국민의 국회'로 조성해야"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 29일 세종특별자치시를 방문해 국회세종의사당 건립사업 추진 상황을 점검하고 '국회 세종시대'의 차질 없는 준비를 당부했다.
조 의장은 이날 세종시에서 '국회세종의사당 건립 관련 간담회'를 열고 "세종의사당 건립은 국가균형발전과 행정수도 완성을 실현하기 위한 핵심 과제"고 말했다.
이어 "국회규칙 제정과 건립위원회 구성, 총사업비 확정 및 설계 공모방식 결정에 이어 최근 2기 건립위원회를 출범시키는 등 세종의사당 건립을 위한 기반을 꾸준히 마련해왔다"고 평가했다.
조 의장은 "세종의사당은 헌법과 국민주권, 의회민주주의의 가치를 충분히 반영한 '국민의 국회'가 돼야 한다"며 "국회를 중심으로 국회 세종시대를 열어가는 데 관계기관 모두가 힘을 모아달라"고 강조했다.
이날 간담회에서는 세종시의 '국회 세종시대의 의미와 과제' 보고와 행정중심복합도시건설청의 '국가상징구역 마스터플랜(안)' 발표가 이어졌으며, 세종의사당 건립과 관련한 주요 현안 및 협력 방안이 논의됐다.
간담회를 마친 조 의장은 관계자들과 함께 국회세종의사당 예정부지를 찾아 현장을 둘러보고, 국가상징구역과의 연계성 및 주변 여건 등을 직접 점검했다.
이날 현장 방문과 간담회에는 김성수 국회세종의사당건립위원장을 비롯한 건립위원들과 고용진 국회사무총장, 김종민·강준현 의원, 조상호 세종특별자치시장, 안신일 세종시의회의장, 강주엽 행정중심복합도시건설청장 등이 참석했다.
allpass@newspim.com