현대그린푸드, 저속노화 가이드북 '천천히 나이 드는 식사법' 출간

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드가 다음달 1일 가이드북을 출간한다
- 책은 저속노화 이론과 레시피 103종을 담았다
- 케어푸드 연구로 실천법을 쉽게 전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대그린푸드가 케어푸드 사업을 통해 쌓아온 저속노화 관련 지식과 조리법을 담은 식생활 가이드북 '천천히 나이 드는 식사법'을 다음 달 1일 출간한다고 29일 밝혔다.
가이드북은 헬스케어랩과 그리팅랩 연구원 30여 명이 집필에 참여했으며, '이론편'과 '레시피편'으로 구성된다. 이론편은 노화의 생물학적 원리, 혈당 스파이크 등 대사 조절 방법, 최적의 단백질 섭취법, 당독소 발생 저감법 등을 다룬다. 레시피편은 케어푸드 브랜드 '그리팅'이 개발한 레시피 2000여 종 중 저속노화 원리에 부합하는 103종을 선별해 실었으며, 가정용 계량·조리 도구에 맞게 재구성했다.
현대그린푸드 김구영 헬스케어랩 팀장은 "저속노화가 대중적인 건강관리 트렌드로 자리잡고 있는 상황에서, 케어푸드 사업을 통해 쌓은 연구 데이터를 바탕으로 정확한 정보와 올바른 실천 방법을 소비자들에게 알기 쉽게 전달하기 위해 기획했다"고 말했다.
현대그린푸드 박홍진 사장은 "매일 먹는 식사가 노화 속도에 어떤 영향을 미치는지에 대한 궁금증에서 출발해, 건강하게 천천히 나이 들기 위한 식사법을 책에 담아냈다"며 "앞으로도 케어푸드 제조 역량과 연구 노하우를 바탕으로 소비자가 쉽게 이해하고 실천할 수 있는 콘텐츠와 솔루션을 지속적으로 제안할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com