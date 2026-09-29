"단년도·소액 지원 벗어난다"…중기중앙회·중기연, 정책 심포지엄 개최

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회와 중기연이 29일 정책심포지엄을 열었다.
- 데이터 분석으로 성장유형별 지원체계 전환을 논의했다.
- 스케일업 지원과 수출정책 정교화 필요성도 제기했다.
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다년도·패키지형 지원체계 전환
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 중소기업중앙회와 중소벤처기업연구원은 서울 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 '모두의 성장을 위한 중소기업 지원정책의 전환 : 성장유형별 성과와 스케일업 지원'을 주제로 '중소기업 정책 심포지엄'을 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 심포지엄은 중소기업의 다양한 성장유형별 정책효과를 데이터 기반으로 분석하고, 이를 바탕으로 기업의 지속적 성장을 이끌어낼 정교한 지원체계 전환을 모색하기 위해 마련됐다.
오기웅 중소기업중앙회 상근부회장은 환영사에서 "850만 중소기업의 정책수요는 매우 다양하다"며 "기업의 특성을 고려해 성장유형별 지원대상과 방식을 고도화해 나가는 구체적인 논의가 시작된 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.
조주현 중소벤처기업연구원장 역시 개회사를 통해 "정책 성과는 지원의 양이 아닌 실제 만들어낸 변화로 확인되어야 한다"며 실증적 근거 기반의 지원 정책 정교화를 강조했다.
이어진 주제발표에서는 빅데이터 기반 지원체계 개편과 수출 지원의 정교화 방안이 다뤄졌다. 김준엽 중소벤처기업연구원 부연구위원은 빅데이터 플랫폼(SIMS) 분석 결과를 토대로 성장성과 성장잠재력이 높을수록 고용과 매출 창출 효과가 크게 나타난 점을 제시했다. 이에 기존의 단년도·소액·분절적 지원 방식을 다년도·대규모·패키지형 스케일업 지원체계로 전환해야 한다고 제안했다.
두 번째 발표를 맡은 전계형 한국교원대학교 교수는 수출바우처 사업 성과 분석을 통해 매출과 업력 등 사업기반을 갖춘 기업과 비수출기업에서 정책효과가 크게 나타났다며, 향후 정책 설계 시 기업별 특성을 반영한 모형 구축이 필요하다고 역설했다.
종합토론에서는 이병헌 지방시대위원회 위원장 직무대행을 좌장으로 학계 및 국무조정실, 법제처 등 관계 전문가들이 참석해 지원대상 선정의 적정성, 방산 등 산업별 특성을 고려한 평가 지표 도입, 비수혜기업과의 비교를 통한 실질적 성과관리 체계 구축 등 제도 개선 방향에 대해 논의했다.
stpoemseok@newspim.com