네팔 파견 정부대응팀 단계적 철수...신원 확인 지원은 계속

AI 핵심 요약beta
- 정부합동대응팀이 29일 네팔 홍수 지원 뒤 순차 복귀했다.
- 9명 중 3명은 27일 귀국했고 2명은 다음달 1일 돌아온다.
- 남은 4명은 네팔 경찰과 신원 확인 업무를 계속한다.
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주네팔 대사관 중심 수색·가족 지원 업무 지속
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 피해 지원을 위해 파견됐던 정부합동대응팀이 순차적으로 복귀한다.
외교부는 9명으로 구성된 정부합동대응팀 가운데 3명이 지난 27일 귀국한 데 이어 다음 달 1일 2명이 추가로 복귀할 예정이라고 29일 밝혔다.
현지에는 경찰청 인원 4명이 남을 예정이다. 이들은 네팔 경찰과 합동 근무 체제를 유지하면서 신원 확인 업무 등을 계속하게 된다. 한국 경찰 2명은 지난 2일부터 네팔 중앙법과학연구소 측과 함께 한국 경찰청이 지원한 신속 DNA 분석기 4대를 활용해 신원 확인 업무를 지원하고 있다.
정부합동대응팀 복귀 이후에는 주네팔 한국대사관이 한국 기업들의 수색 활동 지원과 가족 지원 등 업무를 계속 이어갈 방침이다. 현장에서는 두산에너빌리티 측이 굴착기를 이용한 현장 발굴에 나서고 있으며, 정부는 굴착기를 사고 현장으로 이송할 때 필요한 헬기를 네팔군이 지원해 주도록 주선했다.
외교부는 "두산에너빌리티가 네팔에 기증한 중장비 15대 중 8대가 한국인 실종 추정 지역 작업에 우선 투입될 수 있도록 네팔 관계 당국과 협의해 필요한 허가를 얻었다"고 밝혔다.
정부는 지난달 26일 홍수 발생 직후 정부합동 신속대응팀을 파견했으며, 지난 1일 대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 1진, 11일 KDRT 2진을 잇달아 파견했다. 신속대응팀은 지난 12일부터 정부합동대응팀이라는 명칭으로 활동하고 있다.
opento@newspim.com