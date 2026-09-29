에어로케이, 中·日 지방도시 노선 확대…10월 4개 노선 추가

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이는 29일 중국·일본 지방노선 확대를 밝혔다.
- 10월 이창·스자좡·마쓰야마·후쿠시마를 띄운다.
- 11월 오카야마도 준비하며 노선은 19개로 늘어난다.
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이창·스자좡·마쓰야마·후쿠시마 운항…11월 오카야마도 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 청주국제공항을 거점으로 하는 에어로케이항공이 중국과 일본 지방도시를 중심으로 국제선 네트워크 확대에 나선다.
에어로케이는 일본 하나마키·도야마 부정기편 운항을 마치고 오는 10월 중국 이창·스자좡과 일본 마쓰야마·후쿠시마 노선 운항을 추진한다고 29일 밝혔다. 오는 11월에는 일본 오카야마 노선 운항도 준비하고 있다.
에어로케이는 지난 19일과 22일 청주~하나마키 노선을, 20일과 23일 청주~도야마 노선을 각각 2회 왕복 운항했다.
19일 하나마키발과 20일 도야마발 청주행 항공편을 통해 일본인 단체 관광객 350여명이 3박4일 일정으로 한국을 찾았다.
청주~하나마키 노선은 2024년 5월 첫 운항 이후 지난해 9월과 올해 5월에 이어 이번이 네 번째 운항이다. 청주~도야마 노선은 이번에 처음 운항했다.
에어로케이는 중국 지방도시 노선도 확대한다. 현재 운항 중인 청주~다퉁 노선에 이어 올해 상반기 운항했던 청주~이창과 청주~스자좡 노선을 다음 달부터 다시 운항한다.
청주~이창 노선은 다음 달 2일부터 매주 월·금요일 주 2회, 청주~스자좡 노선은 다음 달 3일부터 매주 화·토요일 주 2회 운항한다.
일본 노선도 추가된다. 청주~마쓰야마 노선은 다음 달 14일부터 매주 수·금·일요일 주 3회 운항한다. 지난 6월 운항 당시 탑승률은 90%대 후반을 기록했다.
청주~후쿠시마 노선은 지난 7월에 이어 다음 달 9일과 12일 두 차례 왕복 운항한다. 에어로케이는 오는 11월 청주~오카야마 노선 운항도 추진 중이다.
에어로케이 관계자는 "이번 하나마키·도야마 운항을 통해 일본 소도시 관광객의 청주공항 인바운드 수요를 확인했다"며 "중국과 일본 지방 도시 노선을 지속적으로 확대해 청주공항 중심의 국제선 네트워크를 넓힐 것"이라고 말했다.
에어로케이는 9월 말 기준 청주~제주 국내선을 포함해 일본, 대만, 중국, 필리핀, 베트남 등 6개국 15개 노선을 운항하고 있다. 10월 이창·스자좡·마쓰야마·후쿠시마 노선이 추가되면 운항 노선은 19개로 늘어난다.
heoneykim@newspim.com