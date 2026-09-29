[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월29일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 29일 ‘투데이 ANDA’ 뉴스레터를 배달했다.
- 경제·정책·산업·금융 등 핵심 기사만 엄선했다.
- 월~금 오후 4시 배달해 경제 흐름을 전했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
29일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[코리아 소사이어티] 젠슨 황 옆 이재용·최태원 가족…뉴욕 갈라의 재계 '패밀리 네트워크' ▲靑 "지뢰사고 현장조사, 李대통령 유엔 연설과 전혀 관련 없어" ▲[이슈터미네이터] AI·반도체 전력 경쟁력…"요금·품질·입지 패키지로 풀어야" ▲[정국진단] 이지은 "한동훈, 공무상 기밀유출이라면 의원직 유지 맞는지 의문" ▲ 美 금리 5%보다 무섭다…코스피 새 변수는 'AI 투자 차질' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.