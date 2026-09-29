[ETF 시황] 코스닥·반도체 ETF 강세…2차전지·건설 테마는 약세

AI 핵심 요약beta
- 29일 ETF 시장서 반도체 상품이 강세를 보였다
- KODEX 반도체레버리지가 7.43% 올라 1위였다
- 2차전지·건설 ETF는 약세, 코스닥은 2.29% 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥 관련 ETF 평균 2.29% 상승, 건설·IPO/M&A 테마는 약세
KODEX 2차전지산업레버리지 7.03%↓…2차전지 ETF 하락
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 29일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 반도체 관련 상품이 강세를 보인 반면 2차전지와 건설 관련 ETF는 약세를 나타냈다. 코스닥 관련 ETF도 상승세를 이어가며 테마별 수익률 차이가 두드러졌다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 반도체레버리지는 전 거래일 대비 7.43% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 SOL 반도체전공정(5.86%), KODEX AI반도체핵심장비(5.30%), SOL AI반도체소부장(5.26%), TIGER 반도체TOP10레버리지(5.03%) 등이 상위권에 올랐다.
반면 KODEX 2차전지산업레버리지는 전 거래일보다 7.03% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. TIGER 2차전지TOP10레버리지(-6.96%), TIGER 200에너지화학레버리지(-5.40%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(-5.05%), KODEX 건설(-4.81%) 등도 약세를 나타냈다.
레버리지·인버스 ETF를 제외한 상품 가운데서는 PLUS AI반도체소부장액티브(4.60%), SOL 반도체후공정(4.54%), TIGER 반도체(4.07%), HANARO 반도체핵심공정주도주(4.03%), TIGER 코스닥150IT(4.00%) 등이 상승 마감했다.
반면 RISE 2차전지TOP10은 4.66% 내렸으며, TIGER 코리아원자력(-4.49%), TIGER 2차전지테마(-4.28%), SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)(-4.22%), BNK 2차전지양극재(-4.15%) 등도 하락 폭이 컸다.
테마별로는 코스닥 관련 ETF가 평균 2.29% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 K-반도체(2.21%), 외인수급(2.03%), 사이버보안(1.47%), 코스닥150(1.18%) 테마가 강세를 보였다. 건설(-4.30%), IPO/M&A(-4.02%), 수소(-3.01%), 2차전지(-2.82%), 희토류(-2.51%) 관련 ETF는 부진했다.
rkgml925@newspim.com