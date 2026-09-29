메타 '제니 안경' 쓰고 네이버 실시간 길 안내 받는다, 연내 도입 예정

AI 핵심 요약beta
- 메타가 29일 네이버지도 길안내를 연동했다
- 레이밴 메타·오클리 메타에 연내 도입한다
- 도보 경로를 음성으로 안내해 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안드로이드 우선 지원 후 iOS 순차 적용 예정
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 일명 '제니 안경'으로 알려진 페이스북의 모기업 메타의 인공지능(AI) 글래스를 쓰고 실시간으로 음성 길 안내를 받을 수 있게 됐다. 메타가 AI 글래스 분야의 국내 첫 협력 기업인 네이버의 길 안내 기능을 연동하는 방식이다.
메타는 AI 글래스 '레이밴 메타'와 '오클리 메타'에 네이버지도 기반 도보 길 안내 기능을 연내 도입하겠다고 29일 밝혔다. 네이버가 지난 6월 출시한 실시간 도보 길안내 기능에 메타의 AI 글래스를 연동한다.
실시간 도보 길안내 기능은 이용자가 도보로 이동 중일 때 자동차 네비게이션처럼 음성으로 경로를 알려주는 서비스다. 네이버지도 앱에서 메타의 AI글래스를 연결하는 방식으로 제공된다.
이용자는 기본적인 방향부터 진입로, 시설물, 계단, 에스컬레이터 이용 여부 등 목적지까지 이동하는 데 필요한 정보를 AI 안경에 탑재된 오픈이어 스피커로 안내받을 수 있게 된다. 이동 중 경로와 관련해 궁금한 정보가 생기면 음성으로 네이버지도 기반 음성 에이전트를 호출해 답변을 들을 수 있다.
해당 서비스는 안드로이드에서 우선 지원되고 iOS에도 순차 적용된다. 기능 출시 전까지 안내 정밀도를 높일 수 있는 기술적 역량을 강화할 방침이다. 메타는 아이돌 그룹 블랭핑크의 제니를 레이밴과 레이밴 메타의 글로벌 앰배서더로 선정해 인지도를 끌어올리고 있다.
네이버는 메타가 AI 글래스 분야에서 처음으로 협력하는 국내 기업이다. 이번 협업으로 기존의 광고 솔루션뿐 아니라 생활 서비스 분야까지 영역을 확장한다.
기존에도 메타는 네이버의 AI 기반 광고 솔루션 '애드부스트(ADVoost)'와 관련된 광고 사업 분야에서도 네이버와 지속적인 협력 관계를 이어오고 있었다. 네이버가 보유한 커머스·쇼핑 데이터 기반 쇼핑 솔루션과 메타 AI 타겟팅 기술을 결합해 맞춤형 마케팅과 광고 효율을 높이는 형태다.
메타 관계자는 "이용자들이 길을 찾을 때 스마트폰 화면을 수시로 확인하는 번거로움 없이 세상과 연결된 채 목적지까지 안전하고 편리하게 이동할 수 있게 될 전망"이라고 했다.
raul1649@newspim.com