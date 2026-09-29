신한금융, 디지털에셋·캔톤 재단과 토큰화 금융 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 29일 캔톤 네트워크 협력 확대를 논의했다.
- 신한금융은 디지털에셋·캔톤 재단과 토큰화 금융을 협의했다.
- 국내외 토큰화 자산 연결로 인프라 경쟁력 강화에 나선다.
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신한자산운용 '슈퍼 밸리데이터' 참여
그룹사 역량 연계해 디지털자산 인프라 구축
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 기관용 블록체인 '캔톤 네트워크(Canton Network)'를 기반으로 토큰화 금융과 디지털자산 인프라 분야의 글로벌 협력을 확대한다.
신한금융그룹(회장 진옥동)은 29일 서울 중구 신한금융 본사에서 유발 루즈 미국 디지털에셋(Digital Asset) 공동창업자 겸 CEO와 비브 디와카르 캔톤 재단(Canton Foundation) 대표 등 주요 경영진을 만나 토큰화 금융 및 디지털자산 인프라 분야의 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
디지털에셋은 기관용 블록체인 플랫폼인 캔톤 네트워크를 개발한 기업이며, 캔톤 재단은 네트워크의 운영과 거버넌스를 지원하고 있다.
캔톤 네트워크는 금융기관들이 거래 데이터의 기밀성과 규제 요건을 유지하면서 서로 다른 시스템과 자산을 연결할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 골드만삭스, HSBC, BNP파리바, 미국예탁결제원 등 글로벌 금융기관들도 참여하고 있다.
신한금융은 캔톤 네트워크와의 협력 기반을 단계적으로 확대해 왔다. 지난 6월 캔톤 재단과 네트워크 거버넌스 참여를 위한 업무협약을 체결했으며, 7월에는 신한투자증권과 신한벤처투자가 디지털에셋에 전략적 지분 투자를 진행했다.
이달에는 신한자산운용이 국내 금융사 가운데 처음으로 캔톤 네트워크의 운영 안정성을 지원하고 주요 거버넌스 의사결정에 참여하는 '슈퍼 밸리데이터(Super Validator)'로 최종 승인을 받았다.
이번 면담에서는 신한금융 계열사별 사업 역량을 활용한 구체적인 협력 방향도 논의됐다. 은행의 결제·정산 인프라와 증권의 토큰화 자산 유통 역량, 자산운용사의 실물자산 토큰화 사업 등을 연계하고, 국내 금융상품에 대한 해외 투자자의 접근성을 높이는 방안도 검토했다.
신한금융은 앞으로 국내 토큰증권 제도화 과정에 맞춰 관련 기술에 대한 검증을 추진하는 동시에 캔톤 네트워크를 활용한 해외 토큰화 자산 및 글로벌 금융기관과의 연결도 확대할 계획이다.
이를 통해 디지털자산 시장 변화에 대응하는 그룹 차원의 금융 인프라 경쟁력을 강화한다는 구상이다.
진옥동 회장은 "토큰화가 글로벌 금융시장의 새로운 인프라로 자리 잡아가는 상황에서 디지털에셋과 캔톤 재단과의 협력은 미래 금융환경 변화에 대응하는 중요한 기반"이라며 "제도 변화에 발맞춰 글로벌 디지털자산 인프라와의 연결을 책임 있게 준비하고 고객이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 서비스 기반을 마련하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com