마사회, '렛츠런파크 서울'서 가을축제…400대 드론쇼 펼쳐진다

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 10월 2일부터 11일까지 가을축제를 연다
- 축제는 렛츠런파크 서울서 드론쇼·영화제 등 진행했다
- 승마체험과 말문화 행사로 가족·연인 관람을 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'레클리스 이야기' 400대 드론 연출
동물영화제·승마 등 프로그램 마련
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국마사회가 다음달 렛츠런파크 서울에서 400대 규모 드론쇼와 동물영화제, 승마체험 등을 즐길 수 있는 가을축제를 연다. 경마와 승마, 말문화를 한자리에서 체험할 수 있도록 가족과 연인 등을 위한 프로그램을 마련했다.
마사회는 오는 10월 2일부터 11일까지 '2026년 렛츠런파크 서울 가을축제'를 개최한다고 29일 밝혔다.
축제는 경마 시행 일정에 맞춰 10월 2~5일과 9~11일 총 7일 동안 오전 11시부터 오후 9시까지 열린다. 벚꽃길과 관람대, 금동마상, 88승마장, 포니랜드 등 렛츠런파크 서울 곳곳에서 공연과 체험, 먹거리 행사를 진행한다.
야간에는 드론쇼와 동물영화제가 열린다. 10월 3일 오후 8시30분 관람대에서는 약 400대의 드론이 참여하는 드론쇼를 선보인다. 한국전쟁 당시 활약한 경주마 '레클리스'의 이야기를 내레이션과 음악, 드론을 활용해 연출한다.
10월 4일과 10일 오후 7시에는 가로 127m 규모 초대형 전광판 'VISION 127'을 활용한 동물영화제가 열린다.
메인 공간인 벚꽃길은 라이트벌룬과 조명으로 꾸민다. 플라워 포토존과 버스킹 공연, 체험 프로그램을 운영하고 푸드트럭과 가을축제 테마의 '말마맥주'를 즐길 수 있는 캠핑존도 마련한다.
포니랜드에서는 세계의 말 12종을 가까이에서 볼 수 있는 '살아있는 말 박물관' 특별전을 연다. 포니체험과 승마전동차, 포니운동회 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 운영한다.
금동마상 일대에서는 주한이탈리아대사관의 '2026 이탈리아 음식 주간'과 연계해 이탈리아 음식과 디저트를 선보인다. 88승마장에서는 가을 달빛 승마축제와 도심승마체험을 진행한다.
마사회 관계자는 "이번 가을축제는 경마와 승마, 말문화를 누구나 친근하게 즐길 수 있도록 구성했다"며 "가족, 친구, 연인과 함께 렛츠런파크 서울에서 특별한 가을 추억을 만들어 가시길 바란다"고 강조했다.
rang@newspim.com