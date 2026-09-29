KB국민은행, 뉴욕멜론은행과 국경간 디지털 결제·송금 혁신 추진

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 28일 BNY와 디지털 결제·송금 MOU를 체결했다.
- 양사는 국경간 지급결제와 서비스 채널 연계를 함께 검토했다.
- KB국민은행은 외국인·유학생 송금 고도화를 추진하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디지털자산·차세대 금융 인프라 협력 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 미국 뉴욕멜론은행(BNY)과 손잡고 국경을 넘는 디지털 지급결제와 해외송금 서비스 고도화에 나선다.
KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 28일(미국 동부시간) 미국 플로리다주 마이애미 비치 컨벤션 센터에서 BNY와 '국경간 디지털자산 결제 및 송금서비스 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약식은 글로벌 금융서비스 업계의 주요 연례 행사인 'SIBOS 2026'이 열리고 있는 현장에서 진행됐다. 행사에는 백기현 KB국민은행 외환사업본부장과 Jennifer Barker BNY 글로벌 지급결제·무역금융 사업 총괄 등 양사 관계자들이 참석했다.
양사는 이번 협약을 계기로 디지털 기술을 활용한 국경간 결제 수단과 서비스 채널의 연계 가능성을 검토하고, 글로벌 금융시장의 디지털 전환에 대응하기 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.
특히 KB국민은행은 BNY가 구축한 글로벌 지급결제 네트워크와 'Pay to Wallet' 역량을 활용해 외국인과 유학생 고객을 대상으로 한 해외송금 서비스를 고도화한다는 계획이다. 고객별 수요에 맞춘 송금 서비스를 제공하고 해외 결제 과정에서의 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
양사는 이와 함께 각자가 보유한 해외 네트워크와 외환·지급결제 관련 전문성을 결합해 국경간 금융거래의 이용 경험을 개선할 수 있는 다양한 협력 방안도 모색하기로 했다.
peterbreak22@newspim.com