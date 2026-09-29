하나은행, 베니스 비엔날레 연속 초청 오지윤 작가 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 29일 오지윤 작가 특별전을 개최한다고 밝혔다.
- 전시는 10월 2일부터 30일까지 하나아트뱅크 갤러리서 열린다.
- 베니스 비엔날레 초청 작가 신작 50여 점을 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정여울·이태호와 연계 프로그램도 마련
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 세계적인 국제미술전인 베니스 비엔날레에 2회 연속 공식 초청된 오지윤 작가의 신작을 선보이며 고객들에게 차별화된 문화·예술 경험을 제공한다.
하나은행은 오는 10월 2일부터 30일까지 서울 강남구 삼성동 하나은행 Club1 PB센터 지하 1층 '하나아트뱅크 갤러리'에서 오지윤 작가 특별전 'The OH JI YOON: 尊嚴(존엄)-숨결의 정수'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 전시는 오지윤 작가가 베니스 비엔날레 제60회(2024년)와 제61회(2026년)에 잇따라 공식 초청된 이후 국내에서 작품세계를 소개하는 자리다.
아트뱅크 서비스를 통해 자산관리 고객들에게 금융을 넘어 문화·예술 콘텐츠를 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 이번 전시를 기획했다.
전시장에서는 오지윤 작가가 새롭게 작업한 50여 점의 작품을 만나볼 수 있다. 작가는 수많은 붓질을 반복해 만들어낸 독특한 질감과 부조 형태의 회화 위에 순금과 다이아몬드, 진주가루 등 천연 소재를 더해 작품의 입체감과 상징성을 강조했다.
특히 어둠 속에서 빛을 찾아가는 과정을 통해 희망과 인간의 내면, 그리고 존엄이라는 주제를 다양한 방식으로 풀어냈다.
전시 기간에는 작품 감상과 함께 작가의 작업 세계와 한국 미술의 흐름을 살펴볼 수 있는 프로그램도 마련된다.
10월 7일에는 정여울 작가가 참여하는 '데미안 프로젝트 아트 토크'가 진행되며, 10월 20일에는 미술사학자 이태호 교수가 '한국 추상미술 세미나'를 통해 한국 추상미술의 역사와 작품에 담긴 의미를 소개한다.
전시 관련 세부 내용은 하나금융그룹의 자산관리 솔루션 '하나 더 넥스트(HANA THE NEXT)' 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 "세계 무대에서 한국 미술의 위상을 높여온 오지윤 작가의 작품을 선보이게 돼 의미가 있다"며 "앞으로도 고객들이 일상에서 예술과 문화를 접할 수 있도록 차별화된 아트뱅크 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com