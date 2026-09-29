하이라이트브랜즈 시에라디자인, 2026 FW 'THINK OUTSIDE' TVC 캠페인 공개

AI 핵심 요약beta
- 시에라디자인이 29일 FW 신규 TV CF ‘THINK OUTSIDE’를 공개했다.
- 미국 로키산맥서 4인 모험가가 다큐 방식으로 촬영했다.
- 하프돔 경량 구스다운 후드자켓을 내세워 동시 송출했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 하이라이트브랜즈(대표이사 이준권)가 전개하는 아웃도어 브랜드 시에라디자인(SIERRA DESIGNS)이 2026년 가을·겨울(FW) 시즌을 맞아 신규 TV CF 캠페인 'THINK OUTSIDE'를 공개했다고 29일 밝혔다.
이번 캠페인 영상은 미국 콜로라도주 로키산맥 일대에서 촬영됐다. 미국의 아웃도어 크리에이터 랜던 패스컬(Landon Pachall)을 포함한 모험가 4명이 참여했으며, 사전 각본이나 대본을 배제하고 기상 변화와 산악 지형에서 마주하는 실제 상황을 출연진이 직접 카메라로 기록하는 다큐멘터리 방식으로 제작됐다.
영상에서는 일상 공간을 벗어나 자연 환경에서 활동을 시작하자는 메시지('Get your friends, get your gear, and get outside!' 및 'STILL INSIDE?')를 전달하며, 1965년 미국 캘리포니아에서 설립된 시에라디자인의 브랜드 정체성과 핵심 테마인 'THINK OUTSIDE'를 시각화했다.
영상 속 출연진이 착용한 주력 제품은 '하프돔 경량 구스다운 후드자켓'이다. 해당 외투는 브랜드 고유의 하프돔 형태 퀼팅 구조가 적용되었으며, 800필파워(FP)급 유러피안 구스 다운에 발수 가공 기술을 접목한 '드라이다운(DriDown™)'을 충전재로 사용해 습도 높은 야외 환경에서도 보온성이 저하되는 현상을 보완했다. 외피 원단은 10데니아(10D) 규격의 경량 소재를 채택해 전체 무게를 줄였으며, 2026 FW 신제품 사양으로 밑단 스트링 설계를 추가해 외부 찬 공기 유입을 차단하고 핏 조절이 가능하도록 보완했다.
해당 캠페인 영상은 9월 29일부터 지상파·케이블 TV 채널을 비롯해 유튜브, 브랜드 공식 SNS 채널 및 공식 온라인몰을 통해 동시 송출된다.
ohzin@newspim.com