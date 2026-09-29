[로펌이슈] 법무법인 동인, 김상현 前진주지청장 영입…IT 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 동인이 29일 김상현 변호사를 영입했다.
- 김 변호사는 진주지청장 등 거친 형사·IT 전문가다.
- 동인은 경제범죄·정보IT 자문 역량을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무법인 동인(원창연 대표변호사)은 창원지검 진주지청장 등을 지낸 김상현 변호사(사법연수원 33기)를 영입했다고 29일 밝혔다.
경남 창원 출신으로 경상고·서울대 법대를 졸업한 김 변호사는 서울서부지검 형사1부장 재직 당시 명예훼손·부동산 분야 사건을, 부산지검 동부지청 형사2부장으로 성폭력·마약 사건을 담당했다.
김 변호사는 이 밖에도 서울동부지검 사이버수사부 부부장검사, 서울중앙지검 외사부 및 형사5부 환경 전담 검사, 창원지검 특수부 검사 등을 역임했다. 이 같은 성과를 인정받아 2009년 12월 검찰업무 유공으로 법무부장관 표창을, 2015년 12월에는 디지털·사이버수사 업무 유공으로 검찰총장 표창을 받았다.
김 변호사는 정보·IT 분야 공인전문검사 출신으로, 2019년 12월 정보·IT 분야 공인전문검사(블루벨트) 인증을 받았으며, 서울대학교 융합과학기술대학원 수리정보과학과에서 이학석사 학위를 취득한 바 있다. 저서로는 '칸트, AI, 월광소나타'(박영사, 2026)가 있다.
동인 관계자는 "김상현 변호사는 경제범죄 수사를 비롯한 폭넓은 형사 실무 경험과 정보·IT 분야 전문성을 갖추고 있다"며 "이번 영입을 통해 형사팀의 역량을 강화하고, 경제범죄와 정보·IT 분야의 관련 자문업무 범위도 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
hong90@newspim.com