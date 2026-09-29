25사단 DMZ 지뢰폭발 현장서 北 수지반보병지뢰 추가 발견

AI 핵심 요약beta
- 우리 군과 유엔사가 29일 DMZ 지뢰 폭발 현장조사를 했다
- 폭발 지점 인근서 북한 수지반보병지뢰 1발을 추가 발견했다
- 합참은 유입 경위와 매설 시점 등을 추가 조사하기로 했다
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폭발 당시 장병들이 진술한 지뢰와는 다른 1발 발견… 유입 경위·매설 시점 조사
합참 "추가 조사 뒤 객관적·투명하게 최종 결과 공개"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 군과 유엔군사령부가 29일 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 작전 중 발생한 지뢰 폭발 사고 현장에서 합동조사를 실시해 북한군 수지반보병지뢰 1발을 추가로 발견했다.
합참은 이날 발견된 지뢰가 폭발 당시 작전에 참여한 장병들이 진술한 지뢰와는 다른 물체로 평가된다고 밝혔다.
합참은 이날 "우리 군과 유엔사는 오늘 25사단 DMZ 작전 간 지뢰 폭발 상황과 관련해 합동 현장조사를 실시했다"고 밝혔다. 조사에는 우리 군 작전병력, 유엔사 군사정전위원회 관계자와 조사기관 인원 등 약 30명이 투입됐다.
유엔사 군정위에서는 비서장 등이 현장에 참가했으며, 지난 21일 당시 작전을 수행했던 간부 일부도 조사에 동행했다.
합동 현장조사팀은 폭발 지점 인근에서 북한의 수지반보병지뢰 1발을 발견했다. 수지반보병지뢰는 플라스틱 재질을 사용해 금속 탐지에 상대적으로 잘 포착되지 않을 수 있는 대인지뢰 유형이다.
지뢰의 외형·위치·상태와 당시 작전 참가 장병들의 진술을 대조한 결과, 조사팀은 이날 발견한 지뢰가 폭발 사고 당시 장병들이 목격 또는 식별했다고 진술한 지뢰와는 별개의 지뢰일 가능성이 있는 것으로 판단했다.
이번 조사의 핵심은 추가 발견된 지뢰가 사고 지역에 언제, 어떤 경로로 유입됐는지와 당시 폭발을 일으킨 지뢰의 정확한 종류 및 매설 상태를 규명하는 데 있다.
DMZ 내 지뢰 사건은 정전협정 관리 문제와 직결되는 만큼, 우리 군과 유엔사는 작전 참가자 진술, 현장 지형, 지뢰 잔존 여부, 북한군 지뢰 특성 등을 종합적으로 검증할 것으로 보인다.
합참은 "우리 군과 유엔사는 추가 조사를 실시한 뒤 최종 조사 결과를 국민께 객관적이고 투명하게 설명할 계획"이라고 밝혔다.
gomsi@newspim.com