SK하이닉스, 파트너스데이 개최...협력사 상생 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 28일 협력사와 파트너스데이를 열었다.
- 곽노정 사장은 25년 동행에 감사하며 새 도약을 말했다.
- 성장주기별 지원과 1억2000만 원 기부를 밝혔다.
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협력사 성장 주기 맞춘 지원 프로그램...R&D 도전 보상제 신설
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK하이닉스가 급변하는 반도체 산업 환경 속에서도 굳건한 신뢰와 지지를 보내준 협력사들에게 감사의 뜻을 전했다. 상생협력 모델과 세부 지원 프로그램을 공유하는 등 협력사들과의 '원팀(One-Team)'으로서 결속력을 재확인했다.
SK하이닉스가 지난 28일 협력사들과 함께 '2026 파트너스데이'를 개최했다고 29일 밝혔다. 올해 행사는 동반성장협의회 25주년의 의미를 담았으며, 협력사들의 성장 주기에 맞는 상생 모델을 제시했다.
이날 행사에는 곽노정 대표이사 사장(CEO)을 비롯해 차선용 미래기술연구원장(CTO), 이병기 양산총괄(CPO) 등 SK하이닉스의 주요 경영진과 실무 임원진이 참석했다. 동반성장협의회 회원사와 분야별 우수 협력사 등 약 100개 기업의 대표들도 참석했다.
강유종 부사장(구매 부문장)의 환영사 이후 이현철 부사장(구매전략 담당)이 SK하이닉스의 상생 프로그램 확대 방향을 설명했다. 박석중 매크로리서치센터장은 '글로벌 거시경제 전망과 반도체 공급망 생존 전략'을 주제로 발표했다. 이어 상영된 25주년 '동반성장협의회 발자취' 영상은 협의회 출범부터 현재까지 SK하이닉스와 협력사의 발자취를 되짚었다.
SK하이닉스와 협의회는 역대 회장들과 협의회 지주사 오너들을 특별 초청해 공로패를 헌정했다. 명예회장직을 신설해 전임 회장들을 위촉했다. SK하이닉스 곽노정 사장이 동반성장협의회 황철주 회장에게 25주년 기념패를 증정하며 그간의 노고에 감사의 뜻을 전했다.
지난 한 해 동안 뛰어난 성과를 거둔 협력사들에 대한 시상도 진행했다. ▲기술혁신 ▲품질향상 ▲동반성장 ▲ESG 등 총 4개 분야에서 11개 우수 협력사가 수상의 영예를 안았다.
곽노정 사장은 "지난 25년간 각자의 자리에서 서로의 든든한 버팀목이 되어주었기에 오늘날 SK하이닉스가 AI 시대를 주도하는 글로벌 기업으로 성장할 수 있었다"며 "지금까지 쌓아온 신뢰를 바탕으로 함께 미래를 개척하며 더 크게 도약하는 새로운 25년을 열어가자"고 말했다.
한편 SK하이닉스와 동반성장협의회는 매년 파트너스데이마다 공동으로 기금을 조성해 기부를 이어오고 있다. 올해는 1억2000만 원이 구세군자선냄비본부에 전달되어, 보육원 퇴소를 앞둔 자립 준비 청년들의 교육과 생계 지원에 쓰일 예정이다. 커피차와 함께 회원사 사업장을 방문하는 이벤트도 준비했다. 이벤트는 지난 8월 25일부터 9월 18일까지 순차적으로 진행되어, 회원사 구성원 2만 3,125명에게 따뜻한 감사의 마음을 전했다.
◆ 협력사 성장 주기에 맞춰 지원…'R&D 도전 보상제'도 신설
SK하이닉스는 협력사의 성장 주기를 ▲기술 개발 ▲테스트·검증 ▲양산 ▲판매 등 네 단계로 나누고 이에 맞춘 상생 모델을 구축해, 단계별로 지원 프로그램을 계속 강화해 나간다는 구상이다.
기술 개발 단계에서는 유망 협력사를 기술혁신기업으로 선정해 육성하고 지식재산과 시료를 지원한다. 'R&D 도전 보상제'를 신설해 초기 개발비를 최대 50%까지 먼저 지원한다.
테스트·검증 단계에서는 분석·측정 지원센터가 정밀 분석과 신뢰성 평가를 맡는다. 성능평가사업을 통해서는 협력사 제품을 SK하이닉스의 실제 생산 라인에 투입해 수율과 신뢰성을 검증한다.
용인 반도체 클러스터에는 약 3300㎡(1000평) 규모의 공정 실증 시설 '트리니티 팹'을 짓고 있으며, 2027년 문을 여는 것이 목표다. 트리니티 팹이 가동되면 협력사는 혼자서는 갖추기 어려운 양산 수준의 공정 환경에서 기술을 직접 검증하고 생산 라인에 적용하기 전에 문제를 미리 보완할 수 있다.
양산 단계에서는 동반성장펀드로 시설 투자 자금을 저금리로 지원하고, 협력사 컨설팅을 2·3차 협력사까지 넓힌다. 판매 단계에서는 상생결제시스템을 계속 운영하면서 납품대금지원 펀드를 1000억원으로 늘려 협력사의 자금 흐름을 안정시킨다.
인재 확보 및 육성 분야의 지원도 지속한다. SK하이닉스는 현재 ▲협력사 우수 인재의 채용과 교육, 인턴 활동을 연계하는 '청년 하이파이브(Hy-Five)' ▲협력사 구성원의 직무 역량을 높이는 '반도체 아카데미' ▲협력사 경영진의 시야를 넓히는 '반도체 상생 CEO 세미나' 등을 운영 중이다.
SK하이닉스는 "협력사들의 역량은 SK하이닉스의 기술 경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요소"라며 "성장 주기 맞춤형 상생 모델을 활용해 협력사들의 경쟁력을 강화하고, 이를 밑거름으로 삼아 지속가능한 국내 반도체 생태계를 완성해 나가겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com