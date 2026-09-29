주호영 "암살자(들) 명백한 역사왜곡…역사 뒤집는 상상에는 책임 따라"

AI 핵심 요약beta
- 주호영 의원이 29일 영화 암살자들 상영 중단을 촉구했다.
- 그는 영화가 육영수 여사 피격 사건을 왜곡했다고 비판했다.
- 주 의원은 제작진 사과와 영화 내리기를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 주호영 국민의힘 의원은 29일 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)'이 역사를 왜곡하고 있다며 영화 상영 중단과 제작진의 사과를 촉구했다.
주 의원은 이날 페이스북을 통해 "암살자(들)이라는 영화 내용은 명백한 역사왜곡"이라며 "1974년 문세광은 박정희 대통령을 저격하려다 육영수 여사를 숨지게 했다. 당시 수사와 재판을 통해 확인된 역사적 사실"이라고 주장했다.
이어 "그런데 영화는 사건의 결론이 사실이 아닐 수도 있다는 의혹을 교묘하게 제기한다"며 "자신을 죽이려고 총까지 쏜 사건의 배후에 박정희 대통령 자신이 있었다는 식의 의혹을 제기하는 것이 말이나 되느냐"고 비판했다.
주 의원은 제작진이 "정치적 목적으로 제작된 영화가 아니다", "기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라고 해명한 점을 언급하며 "확인되지 않은 의혹으로 역사를 뒤집어 놓고 영화적 상상력이라고 하면 끝나는 것인가"라고 지적했다.
그러면서 "감독이 어떤 의도였다고 해명하든 영화가 관객에게 무엇을 사실처럼 받아들이게 만드는지는 별개의 문제"라며 "영화적 상상력과 표현의 자유를 인정한다면 그 원칙이 어떤 역사적 사건을 다루느냐에 따라 달라져서는 안 된다"고 주장했다.
주 의원은 "상상은 자유다. 그러나 역사를 뒤집는 상상에는 책임이 따른다"며 "영화적 미학도, 예술적 자유도 역사왜곡의 방패가 될 수 없다"고 했다.
이어 "하루 빨리 영화를 내리고 피해자인 박근혜 대통령과 유족들, 국민들에게 사과해야 한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com