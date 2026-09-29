거래소, 코스닥 부실기업 퇴출 강화…"장기자금 유입 기반 마련할 것"

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- 한국거래소가 29일 코스닥 경쟁력 강화를 위해 부실기업 퇴출과 세그먼트 도입을 추진했다.
- 시장 전문가들은 우량 혁신기업에 연기금·기관의 장기자금이 유입돼야 한다고 했다.
- 부실퇴출 기준 정교화와 정보·IR 강화가 코스닥 체질 개선의 핵심이라고 했다.
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세그먼트 도입·투자정보 확대…우량 혁신기업 발굴·평가 강화
시장 전문가 "연기금·기관 참여 늘리려면 신뢰·수익성 높여야"
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 코스닥시장 경쟁력을 높이기 위해 부실기업 퇴출을 강화하고 우수 혁신기업을 구분해 보여주는 세그먼트 제도를 도입한다. 시장 전문가들은 부실기업을 걸러내는 동시에 수익성과 성장성을 갖춘 기업에 연기금·기관투자자의 장기 자금이 유입될 수 있는 시장 환경을 만들어야 한다고 주문했다.
최지우 한국거래소 코스닥시장본부 상무는 29일 더그랜드롯데 서울에서 열린 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026' 행사에서 "부실기업은 보다 신속하고 엄정하게 정리하고 성장성과 경쟁력을 갖춘 대표기업은 투자자가 보다 쉽게 발견하고 투자할 수 있도록 하며 시장에 대한 투자 정보의 양과 질을 함께 높이겠다"고 밝혔다.
한국거래소는 올해 초부터 부실기업 퇴출을 위한 제도 강화를 단계적으로 시행하고 있다. 최 상무는 "부실기업 퇴출 강화의 목적은 단순히 상장폐지 기업의 숫자를 늘리는 데 있지 않다"며 "경쟁력 있는 기업이 시장에서 제대로 평가받을 수 있는 환경을 만드는 것이 제도 개선의 핵심"이라고 말했다.
기업별 성장 단계와 특성을 구분하는 코스닥 세그먼트 제도도 추진한다. 한국거래소는 외부기관 용역과 학계·업계·투자자가 참여하는 자문단을 통해 제도안을 검토하고 있다. 기업별 특성에 따라 진입 기준을 다원화하고 신규 상장기업도 '셀렉트' 세그먼트에 편입될 수 있도록 하는 방안 등이 검토 대상이다.
최 상무는 "세그먼트 제도의 궁극적인 목적은 기업을 단순히 서열화하는 것이 아니다"라며 "코스닥 안에서 기업의 성장 단계와 특성에 맞는 역동적인 시장 구조를 만드는 것"이라고 강조했다.
이어 "기관·외국인 투자자가 투자 대상을 쉽게 찾을 수 있도록 세그먼트 관련 지수와 금융상품을 개발해 새로운 투자 수요를 유입시키겠다"고 전했다.
한국거래소에 따르면 올해 상반기 기준 코스닥 상장기업은 1700개를 넘고 시가총액은 약 514조원, 일평균 거래대금은 약 13조6000억원이다. 최 상무는 "코스닥은 규모와 유동성, 혁신기업 구성이라는 분명한 장점을 가진 시장"이라며 "부실기업 퇴출 강화로 신뢰를 더하고 세그먼트 도입으로 접근성을 더하며 정보 제공 강화로 투명성을 높이겠다"고 말했다.
시장에서는 부실기업 퇴출과 함께 우량기업으로 기관 자금을 끌어들이는 것이 코스닥 체질 개선의 핵심 과제로 제시됐다.
황승택 하나증권 리서치센터장은 "사람이 신진대사를 하듯 시장도 신진대사를 해야 한다"며 "성장하지 못하는 기업은 시장에서 제외해 시장이 건강한 상태를 유지할 수 있게 만들어야 한다"고 말했다. 성장 가능성이 높은 기업과 그렇지 않은 기업을 구분하는 과정에서는 기업의 질적 요소를 면밀하게 판단할 수 있는 독립적인 심사 체계가 필요하다고 강조했다.
황 센터장은 기관 자금 유입과 관련해 "우선적으로 양호한 기업을 중심으로 연기금이나 기관 자금을 유치하면 패시브와 ETF 상품 개발, 수급 개선으로 이어질 수 있다"고 말했다. 이어 시장 경쟁력을 가진 기업을 선별해 투자상품으로 연결하는 작업이 필요하다고 덧붙였다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장 상무는 올해 코스피가 글로벌 투자자의 주목을 받은 배경으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업의 실적과 함께 밸류업 정책을 꼽았다.
임 상무는 "코스피 시장에서 코스닥의 정답을 찾을 수 있다고 생각한다"며 "결국 시장에는 돈을 잘 버는 기업과 혁신적인 기업이 많아야 한다"고 말했다. 이어 "이 기업들이 코스닥에서 원활하게 자금을 조달하고 성장한 뒤 코스피로 옮기지 않고 계속 남아 있을 수 있는 인센티브를 한국거래소와 정부가 제공한다면 시장 자체는 충분히 훌륭하게 유지될 수 있다"고 강조했다.
기관과 연기금의 투자를 인위적으로 늘리기보다 이들이 스스로 투자할 수 있는 시장을 만들어야 한다는 점도 강조했다. 임 상무는 "연기금이나 기관 자금은 지수가 장기적으로 우상향할 것이라는 믿음이 있어야 투자한다"며 "수익성과 주가 안정성, 투명한 정보 공개와 지배구조 등이 갖춰져야 기관들도 마음 편히 투자할 수 있다"고 말했다.
벤처기업의 사업화 과정에서 불확실성을 줄이는 것도 과제로 제시됐다.
김상균 인터베스트 전무이사는 제약·바이오기업을 예로 들며 "사업화 과정의 각 단계에서 불확실성을 줄이는 노력이 있어야 한다"고 말했다. 연구개발 초기부터 임상과 인허가, 사업화 단계까지 로드맵을 마련하고 각 단계에서 필요한 핵심 데이터를 확보해야 시행착오를 줄일 수 있다는 설명이다.
김 전무는 기술이전을 추진하는 기업은 초기 단계부터 잠재적 파트너와 지속적으로 교류하고 필요한 데이터를 확인해야 한다고 강조했다. 벤처캐피털도 전문인력과 글로벌 파트너를 연결하고 후속 투자 자금을 지원하는 역할을 해야 한다고 덧붙였다.
김광옥 한국투자증권 IB그룹장 부사장은 코스닥 출범 30주년을 맞아 시장이 변화의 시기를 맞고 있다고 평가했다. 최근 코스피로 투자 자금이 집중되면서 코스닥에는 장기적이고 지속적인 투자 주체와 이를 뒷받침할 상품이 부족하다고 진단했다.
김 부사장은 "코스닥 시장 자체의 전반적인 에너지를 조금 더 키우는 것이 필요하다"며 "기업이 시장에서 자신의 가치를 제대로 인정받고 좋은 조건으로 자금을 조달할 수 있어야 한다"고 말했다. 이어 한국거래소와 증권사가 함께 코스닥 기업의 IR 기회를 늘릴 수 있는 체계를 구축할 필요가 있다고 제안했다.
강소현 자본시장연구원 자본시장실장은 시장 신뢰 회복을 최우선 과제로 꼽았다.
강 실장은 "1차적으로 부실기업의 퇴출이 지속적으로 이뤄져야 한다"며 "우수기업이 부실기업의 영향에서 벗어날 수 있도록 하는 방법이 필요하다"고 말했다. 이어 코스닥 세그먼트가 단순히 기업을 구분하는 수단이 아니라 우수기업을 발굴하고 장기 자금이 들어갈 수 있는 경로를 만드는 역할을 해야 한다고 강조했다.
연기금과 액티브 자금의 투자 기반을 넓히기 위해서는 기업 정보도 보완해야 한다고 지적했다. 강 실장은 "어떤 기업이 우수한 기업인지 알아야 액티브 자금이 투자될 수 있다"며 "기업에 대한 분석과 정보가 필요하고 IR이나 공시가 제한적인 부분도 보완돼야 한다"고 말했다.
김준만 코스닥협회 전무도 코스닥 기업 대부분이 중소·중견 혁신기업인 만큼 이들의 성장을 기다려줄 장기 자금이 필요하다고 강조했다.
김 전무는 "좋은 기업이 부족한 것이 아니라 좋은 기업을 제대로 평가하고 함께 성장할 장기 자금이 부족한 것이 현재 코스닥의 현실"이라며 "연기금과 기관투자자의 코스닥 참여가 확대될 필요가 있다"고 말했다. 외국인 투자자 유치를 위해서는 영문 공시와 해외 IR 확대 등 상장기업의 노력도 필요하다고 덧붙였다.
상장폐지 제도 강화의 방향에는 공감하면서도 기준을 정교하게 설계해야 한다고 주문했다. 김 전무는 "퇴출의 속도만큼 중요한 것이 퇴출 기준의 정교함"이라며 "시가총액 하나만 보기보다 매출과 영업실적, 기술개발 성과, 성장성 등을 함께 보는 보완장치가 필요하다"고 말했다.
dconnect@newspim.com