세종 찾은 조정식 국회의장 "행정수도특별법 제정 힘 보탤 것"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 29일 세종서 의사당 건립을 점검했다
- 조 의장은 행정수도특별법 제정 지원 뜻을 밝혔다
- 세종시는 의사당·집무실 조성 협력을 이어가기로 했다
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조상호 시장, 특별법 제정·법적 지위 확보·재정 지원 등 건의
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조정식 국회의장이 세종을 찾아 국회세종의사당 건립 추진 상황을 점검하고 행정수도 완성을 위한 행정수도특별법 제정에 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.
29일 세종시에 따르면 조 의장은 이날 세종시청에서 열린 '국민과 함께하는 국회 세종시대 준비를 위한 간담회'에 참석해 조상호 시장과 국회세종의사당 건립 현안을 논의했다. 이후 국회세종의사당 예정부지를 찾아 건립 추진 상황과 주변 여건을 살폈다.
이날 간담회에는 조 의장을 비롯해 김성수 국회세종의사당 건립위원장과 제2기 건립위원 8명, 강준현·김종민 국회의원, 강주엽 행정중심복합도시건설청장 등 19명이 참석했다.
조 시장은 간담회에서 '국회 세종시대의 의미와 과제'를 주제로 국회세종의사당 건립이 실질적인 행정수도 완성과 국가균형발전을 위한 핵심 과제라고 강조했다.
조 시장은 "행정중심복합도시와 국회가 결합할 때 비로소 실질적인 행정수도가 완성될 수 있다"며 "국회 세종시대는 대한민국의 정치와 행정 공간을 새롭게 재편하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.
이어 "행정수도특별법 제정과 헌법상 행정수도 명문화 등을 통해 세종의 법적 지위를 확고히 해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "국회세종의사당 건립과 함께 행정수도특별법을 반드시 연내에 제정해 세종의 법적 지위를 분명히 해야 한다"며 "나아가 헌법에 행정수도를 명문화해 온전한 행정수도 완성의 토대를 마련해야 한다"고 말했다.
강 행복청장은 '국가상징구역 마스터플랜 주요 내용'을 발표하고 대통령 세종집무실과 국회세종의사당, 시민공간이 어우러지는 국가상징구역의 공간 배치와 조성 방향을 설명했다.
이선주 국회세종의사당추진단장은 2029년 착공과 2033년 준공을 목표로 추진 중인 국회세종의사당 건립 경과와 향후 계획을 공유했다.
간담회에 이어 조 의장과 제2기 국회세종의사당 건립위원들은 예정부지로 이동해 현재까지의 건립 추진 상황과 주변 여건을 확인했다.
조 의장은 "세종시는 지난 14년간 실질적인 행정수도로 면모를 갖춰 왔다"며 "내년 상반기 법무부와 성평등부가 이전하면 정부부처 대부분이 행정수도 세종으로 집결하게 된다"며 행정수도 건설의 중요성을 강조했다.
그러면서 "세종의사당은 헌법과 국민주권, 의회 민주주의 가치가 반영된 국민의 국회가 돼야 한다"며 "행정수도특별법 제정으로 국회 세종시대를 열어갈 수 있도록 모두 힘을 모아달라"고 당부했다.
한편 시는 앞으로 행정수도특별법 제정과 국회세종의사당 건립, 대통령 세종집무실 조성 등 행정수도 완성을 위한 대국회·대정부 협력을 지속해 나갈 계획이다.
vincent977@newspim.com