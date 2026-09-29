KB국민은행, 카카오그룹과 'Next Finance Korea 2026' 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 28일 카카오그룹과 컨퍼런스를 열었다.
- 디지털자산 시장 발전과 금융 역할을 논의했다.
- 은행은 신뢰·관리 역량 확장을 강조했다.
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디지털자산 시장 발전 방향 논의
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 카카오그룹과 함께 디지털자산 시장의 발전 방향과 금융의 역할을 논의하는 자리를 마련했다.
KB국민은행은 지난 28일 웨스틴 서울 파르나스에서 카카오그룹과 공동으로 'Next Finance Korea 2026' 컨퍼런스를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 컨퍼런스는 'East Point: Seoul 2026' 행사의 일환으로 진행된 프라이빗 컨퍼런스로, 국내외 주요 디지털자산 및 금융산업 관계자 150여명이 참석했다. 참석자들은 급변하는 디지털자산 시장의 발전 방향을 논의하고 관련 산업 관계자들과 네트워크를 강화하는 시간을 가졌다.
이날 서기원 KB국민은행 경영기획그룹 부행장과 이상률 KB국민은행 DT추진부장은 각각 기조연설과 토론 세션 발표자로 나서 디지털자산 시장에서도 금융의 핵심 가치는 '신뢰'라는 점을 강조했다.
서 부행장은 "기술이 발전하더라도 고객이 안심하고 자산을 맡길 수 있어야 한다는 금융의 본질은 달라지지 않는다"고 강조했다.
이어 "KB가 축적해 온 신뢰를 디지털 영역으로 확장해, 파트너들과 함께 디지털 가치의 발행과 유통을 연결하는 새로운 금융 인프라를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
이상률 DT추진부장도 토론 세션에서 디지털자산 시장의 성장 가능성과 은행의 역할을 제시했다.
이 부장은 "디지털자산 시장은 새로운 금융 수요를 창출하는 기회의 장"이라며 "은행은 준비자산 관리와 자금세탁방지 등 핵심적인 '신뢰의 레이어(Trust Layer)'를 담당하게 될 것"이라고 말했다.
KB국민은행은 디지털자산 시장이 확대되는 과정에서 금융기관이 보유한 신뢰와 관리 역량을 디지털 영역으로 확장하는 데 주력한다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com