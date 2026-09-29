소아응급 119 전화상담 정확도 높인다…실전형 시뮬레이션 교육

AI 핵심 요약beta
- 국립소방연구원이 29일 소아응급 전화상담 교육을 시작했다
- 29일부터 30일까지 보령서 구급상황관리 워크숍을 열었다
- 실전 시나리오로 상담역량을 높여 표준교육과정 확대를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 119 신고 단계에서 소아 응급환자의 상태를 보다 정확하게 파악하고 적절한 응급처치를 안내하기 위한 실전형 전화상담 교육이 진행된다.
국립소방연구원은 29일부터 30일까지 이틀간 충남 보령에서 '구급상황관리센터 교육 연구 워크숍'을 개최한다고 밝혔다.
이번 워크숍에는 전국 13개 시·도 소방본부 구급상황관리센터 소속 구급상황관리사 29명을 비롯해 소방청 관계자와 국립소방연구원 연구진 등 40여명이 참석한다.
구급상황관리센터 상담요원은 119 신고가 접수되면 구급대가 현장에 도착하기 전 응급처치를 지도하고 의료상담과 병원 선정을 지원하는 역할을 담당한다.
특히 소아 응급환자는 자신의 증상을 정확하게 표현하기 어렵고 보호자의 불안감도 큰 만큼 짧은 통화 시간 안에 환자 상태와 핵심 정보를 파악해 적절한 처치를 안내하는 상담 역량이 중요하다.
이에 국립소방연구원은 전국 구급상황관리센터 근무자 100여명을 대상으로 실시한 교육 수요 조사 결과를 바탕으로 소아응급 전화상담에 활용할 수 있는 5종의 실무 시나리오를 마련했다.
참석자들은 조별로 신고자와 상담요원 역할을 번갈아 맡아 실제 119 신고 전화와 유사한 환경에서 모의훈련을 진행한다. 이후 관찰자 평가와 사후 강평을 통해 상담 대응 과정도 종합적으로 점검한다.
국립소방연구원이 자체 개발한 '소아응급환자 전화상담 의사결정 지원도구'의 시범운영 결과도 공유한다.
연구원은 지원도구의 주요 기능과 활용법을 소개하고 5개 시·도에서 실시한 시범운영 설문 결과를 토대로 현장 상담요원의 의견을 수렴해 시스템 고도화 방안을 논의할 예정이다.
구급상황관리센터의 중장기 발전 방향과 소방청의 최신 구급정책을 공유하고 현장 관계자들의 의견을 듣는 질의응답도 진행한다.
국립소방연구원은 이번 시뮬레이션 교육의 효과를 분석해 프로그램을 보완한 뒤 향후 전국 구급상황관리센터의 표준 교육과정으로 확대할 계획이다.
김연상 국립소방연구원장은 "구급상황관리사의 전화 한 통은 구급대가 도착하기 전 환자의 생명을 지키는 첫 번째 응급처치"라며 "현장의 목소리를 반영한 교육과 연구를 통해 소아응급을 비롯한 모든 119 신고에 한층 더 신속하고 정확하게 대응해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com