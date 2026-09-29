AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황 엔비디아 CEO가 28일 뉴욕서 AI 위험론을 반박했다.
- 그는 AI를 살아 있지 않은 소프트웨어라며 공포를 과장했다고 했다.
- 안전에는 정렬·감시가 필요하며 한국은 기술 수용이 강점이라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 위험론이 지나치다고 반박했다. AI를 살아 있는 존재처럼 묘사하는 방식이 불필요한 공포를 키운다는 취지다.
황 CEO는 28일(현지시간) 뉴욕에서 열린 코리아소사이어티 '2026 애뉴얼 갈라'에서 밴 플리트상을 받은 뒤 진행된 대담에서 "AI는 살아 있지 않다"며 "AI가 통제를 벗어난 것이 아니라 그저 소프트웨어일 뿐"이라고 말했다. 그러면서 "AI는 자기가 무엇을 하는지 모른다. 알고리즘을 돌릴 뿐"이라고 했다.
그는 "AI는 애완 돌멩이보다 더 살아 있지 않다"며 "가장 중요한 건 그저 제 일을 하려는 소프트웨어라는 점을 기억하는 것"이라고 강조했다.
황 CEO는 AI가 지시를 우회하는 현상도 위험 신호로 볼 일이 아니라고 했다. 그는 "AI에게 시험 문제에 답해 만점을 받으라고 하면 가장 먼저 답을 찾아본다"며 "답이 책상 위에 놓여 있는데 왜 문제를 풀겠나"라고 말했다. 이어 "그건 부정행위가 아니라 에너지를 가장 적게 쓰는 방법일 뿐"이라며 "AI가 답을 찾아 돌아다닌다고 해서 통제를 벗어난 것이 아니다"라고 했다.
그러면서 "우리가 불필요하게 인간의 속성을 부여하고 사람들을 겁주고 있다"며 "확률적 경사하강법이나 담금질 기법과 다를 게 없는, 오래전부터 있던 알고리즘들"이라고 말했다.
다만 그는 안전 장치가 필요 없다는 뜻은 아니라고 선을 그었다. 해법으로는 '정렬(alignment)'과 통제·감시 두 가지를 제시했다.
황 CEO는 정렬에 대해 "결과를 내는 것뿐 아니라 우리가 적절하다고 생각하는 방식으로 결과를 내게 하는 것"이라며 "무엇을 원하는지뿐 아니라 어떻게 하길 원하는지까지 말하는 것"이라고 설명했다.
이어 "해야 할 일은 두 가지"라며 "샌드박스, 즉 빠져나올 수 없는 철벽 컨테이너를 만드는 것과, 모든 AI를 모니터링하는 것"이라고 했다. 그는 "창문도 문도 없는 차고와 다르지 않다"며 "처음에는 아무 권한도 주지 않고, 맡기려는 일과 능력에 따라 권한과 도구와 접근을 늘려 간다"고 말했다.
이 방식이 새로운 것이 아니라는 점도 강조했다. 황 CEO는 "가둬 두고 지켜보는 것은 우리가 직원을, 아이들을, 학생들을 대하는 방식과 같다"며 "마법이 아니다"라고 했다. 이어 "가둘 수 없다는 것도, 모니터링할 수 없다는 것도 사실이 아니다"라고 덧붙였다.
그는 자신의 입장을 '책임 있는 낙관주의'로 규정했다. 황 CEO는 "파멸론도 무조건적 낙관론도 믿지 않는다"며 "미래에 대해 낙관하지 않는다면 대체 왜 이 일을 하겠나. 그렇기에 큰 책임감을 갖고 해야 한다"고 말했다.
가장 큰 우려로는 미국 사회의 기술 기피를 꼽았다. 그는 "제 가장 큰 걱정은 미국이 기술을 너무 두려워한 나머지, 우리가 발명한 기술을 결국 받아들이지 못하게 되는 것"이라고 했다.
반면 한국에 대해서는 기술을 받아들이는 열정이 강점이라고 평가했다. 황 CEO는 "기술을 받아들이는 데 대한 열정이 크다는 점에서 한국은 이미 큰 우위를 갖고 있다"며 "이번 기술 혁명을 지나면서 사회와 산업을 훨씬 강력하게 변화시킬 수 있을 것"이라고 말했다.
엔비디아는 이날 개발자들이 AI 에이전트를 테스트하고 배포할 수 있는 개방형 안전 플랫폼을 공개했다.
mj72284@newspim.com