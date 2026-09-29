근로계약서 작성부터 지역 정착까지…AI가 맞춤형 공공서비스 안내

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 29일 강원·경북과 맞춤형 AI 공공서비스를 구축했다.
- 강원은 소상공인 안심경영, 경북은 주민케어 서비스를 만든다.
- 올해 말부터 지원 정보 안내와 기관 연계 서비스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소상공인의 근로계약서 작성과 노무·법률 상담부터 지역 주민의 주거·돌봄·경제활동까지 개인의 상황에 맞는 공공서비스를 인공지능(AI)이 찾아 안내하는 서비스가 올해 말부터 제공된다.
행정안전부는 강원특별자치도, 경상북도와 함께 소상공인의 가게 운영과 주민의 지역 정착에 필요한 정보를 AI로 쉽게 찾을 수 있도록 맞춤형 공공서비스를 구축하고 있다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 '공공부문 AI 서비스 지원사업'의 하나로 추진된다. 주민이 각종 지원 정보를 직접 찾아야 하는 부담을 줄이고 개인별 상황에 맞는 정책과 실제 도움을 받을 수 있는 기관까지 연결하는 데 초점을 맞췄다.
강원도는 근로계약 지원과 노무·법률 상담, 맞춤형 정책 지원을 한 곳에서 이용할 수 있는 'AI 소상공인 안심경영 지원 서비스'를 구축한다.
근로계약 분야에서는 업종과 근로 형태에 맞는 표준근로계약서를 자동으로 생성하고 필수 항목이 제대로 포함됐는지 확인해준다. 작성한 계약서를 근로자에게 파일로 전달하는 기능도 제공할 예정이다.
노무·법률과 관련된 기본적인 질문에는 AI 챗봇이 답변하고 전문적인 판단이 필요한 사안은 노무사 등 전문가 상담으로 연결한다.
소상공인의 자격 요건과 사업 특성을 분석해 이용할 수 있는 정책 지원사업을 추천하는 기능도 마련한다. 추천에 그치지 않고 해당 지원사업 신청으로 바로 연결해 소상공인이 자신에게 맞는 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 할 계획이다.
경북은 지역 정착을 돕는 '지역소멸 위기 극복을 위한 주민케어 AI 서비스'를 구축한다.
AI가 주민의 연령과 가구 형태, 정착 단계, 경제활동 계획 등을 종합적으로 분석해 필요한 행정서비스를 안내하는 방식이다.
경북으로 이주를 준비하는 단계부터 정착 이후까지 개인의 상황에 맞춰 주거·돌봄·노인복지 등 필요한 정보를 통합적으로 제공한다. 실제 지원을 받을 수 있도록 관련 기관과 연결하는 기능도 마련한다.
행안부는 두 서비스를 통해 소상공인은 가게 운영에 필요한 정보를 찾는 부담을 줄이고, 지역 주민은 이주 준비부터 정착 이후 생활과 경제활동까지 필요한 지원을 이어서 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 사업에서 성과가 확인된 서비스는 기능과 적용 절차를 표준화해 다른 지방정부와 공공기관에서도 활용할 수 있도록 확산할 계획이다. 지역마다 유사한 AI 서비스를 개별적으로 구축하는 비용과 부담을 줄인다는 취지다.
황규철 행안부 인공지능정부실장은 "지원 제도가 있어도 국민이 몰라서 이용하지 못한다면 그 혜택은 생활에 닿기 어렵다"며 "소상공인에게는 가게 운영에 필요한 지원을, 주민에게는 안정적인 정착에 필요한 정보를 쉽게 연결해 드리겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com